Team Reggeborgh heeft dinsdag bij de schaatsbond KNSB officieel beroep aangetekend tegen de aanwijsplek van Kjeld Nuis voor de 1.000 en 1.500 meter bij de WK afstanden. De schaatsploeg hoopt dat Koen Verweij en Dai Dai Ntab via een skate-off met Nuis alsnog een kans krijgen zich te plaatsen voor de WK.

De 29-jarige Verweij (1.500 meter) en de vier jaar jongere Ntab (1.000 meter) plaatsten zich voor de WK in Salt Lake City door bij de NK afstanden in december als derde te eindigen op hun afstand.

De KNSB besloot na het toernooi om de WK-tickets van Verweij en Ntab te geven aan Nuis, die door ziekte niet aanwezig was bij de NK afstanden en zich zo dus niet wist te plaatsen. Dat deed de schaatsbond vanwege de staat van dienst van Nuis op die afstanden. Zo is de dertigjarige schaatser van Jumbo-Visma olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter.

"In de selectiereglementen van de KNSB staat dat zij in 'zeer uitzonderlijke gevallen' iemand aan kunnen wijzen. Wij vinden het niet zeer uitzonderlijk", zegt Reggeborgh-teammanager Henk Schra over het beroep tegen de NOS. "Nuis was anderhalve week voor de NK alweer aan het trainen. Dan kan je volgens ons ook meedoen aan de NK."

Reggeborgh wil nu een duel tussen Nuis en Verweij op de 1.500 meter en tussen Nuis en Ntab op de 1.000 meter bij de wereldbeker in Calgary, een week voor de WK afstanden. Zo hebben Verweij en Ntab alsnog een eerlijke kans om naar de WK te gaan. "Als Nuis dan een rondje om ze heen rijdt, verdient hij het ticket volledig", voegt Schra toe.

Kjeld Nuis kwam niet in actie op de NK afstanden, maar mag wel naar de WK. (Foto: Pro Shots)

Reggeborgh vraagt ook om aanwijsplek Mulder

Reggeborgh heeft ook een verzoek ingediend voor een aanwijsplek voor Ronald Mulder op de 500 meter. De 33-jarige Mulder eindigde bij de NK als elfde op die afstand, maar dat kwam volgens zijn ploeg door een kapotte schaats, waardoor Mulder maar op één been kon afzetten.

Voorlopig hebben Ntab, Jan Smeekens en Kai Verbij zich geplaatst voor de WK afstanden op de 500 meter. Mocht Mulder een aanwijsplek krijgen, dan zal dat ten koste gaan van Verbij.

De verwachting is dat de KNSB binnen enkele dagen met een reactie komt op de verzoeken. Verweij en Ntab doen komend weekend wel mee aan de EK afstanden, want volgens Reggeborgh wist de KNSB niet zeker of Nuis voor dat toernooi wel fit zou zijn. De WK afstanden zijn van 13 tot 16 februari in Salt Lake City.