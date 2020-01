Ronald Mulder is niet verrast dat Michel Mulder na meerdere matige seizoenen heeft besloten om te stoppen met schaatsen. De Nederlands recordhouder op de 500 meter vindt dat zijn tweelingbroer mag terugkijken op een bijzonder succesvolle loopbaan.

"Michel heeft echt iets unieks neergezet", zegt Ronald Mulder in gesprek met NU.nl. "Natuurlijk door als eerste Nederlander olympisch kampioen te worden op de 500 meter, maar ook met zijn twee wereldtitels sprint. Daarmee is hij een van de grootste Nederlandse sprinters ooit."

De 33-jarige Michel Mulder kondigde maandag zijn afscheid aan. Hij zal de komende maanden nog wel meetrainen bij zijn team, maar geen wedstrijden meer schaatsen. De geboren Zwollenaar geeft als reden dat zijn resultaten sinds het seizoen 2015/2016 tegenvallen.

"Het is jammer, maar geen verrassing", aldus Ronald Mulder. "Als het jaar in jaar uit niet meer lukt, dan is het op een gegeven moment klaar. Dus ik denk dat dit een goed besluit is."

Michel (goud) en Ronald Mulder (brons) stonden in 2014 samen op het podium van de olympische 500 meter. (Foto: Pro Shots)

'Michel voelt zich nog hartstikke fit'

Michel Mulder was tussen 2012 en 2015 zeer succesvol met goud op de 500 meter bij de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji, twee keer goud op het WK sprint (2013 en 2014) en twee keer zilver op de 500 meter bij de WK afstanden (2012 en 2015).

Sinds het seizoen 2015/2016 lukte het de sprinter niet meer om zich voor WK's of de Spelen van 2018 te plaatsen. Bij de NK afstanden van ruim een week geleden - naar nu blijkt zijn laatste wedstrijd als schaatser - werd hij negende op de 500 meter.

"Michel voelt zich nog hartstikke fit, zijn testresultaten zijn misschien niet eens minder dan in 2014", zegt Ronald Mulder, die al jaren in hetzelfde team zit als zijn broer. "Maar dat wil niet zeggen dat het ook op het ijs lukt, want bij het schaatsen moeten een heleboel dingen kloppen."

"Als hij wist hoe hij het kon oplossen, dan had hij dat natuurlijk gedaan. Hij heeft de afgelopen jaren af en toe nog wel goede dingen laten zien, hij kwam alleen niet meer terug op topniveau. Maar zoals ik vaak tegen hem heb gezegd: hij is wel voor altijd olympisch kampioen."

Michel en Ronald Mulder reden in hun carrière meerdere keren tegen elkaar. (Foto: Pro Shots)

'Absurd wat Michel rond Spelen presteerde'

Die olympische titel van 2014 is het hoogtepunt uit de carrière van Michel Mulder, die tussen 2013 en 2015 bijna niet te kloppen was op de allergrootste toernooien.

"Het is echt absurd wat Michel die jaren gepresteerd heeft. Ik dacht toen weleens: álles lukt, hoe krijg je het voor elkaar?", lacht Ronald Mulder, die bij de Spelen van 2014 brons pakte op de 500 meter en samen met zijn broer op het podium stond.

"Voor de Spelen was het verhaal vaak dat ik beter tegen de druk van een grote wedstrijd kon dan Michel. Nou, dan zou ik ook wel graag niet goed tegen de druk kunnen, haha."

De kans is aanzienlijk dat Michel Mulder na deze winter niet voor altijd uit het schaatsen zal verdwijnen, want hij heeft de afgelopen jaren meerdere malen gezegd dat hij wel trainer zou willen worden.

"Michel is van jongs af aan altijd met sport bezig geweest", aldus Ronald Mulder. "Hij heeft een trainerscursus gevolgd, maar of hij nu meteen al die kant op gaat? Dat weet ik niet, en ik denk dat hij dat ook nog niet weet. Misschien gaat hij eerst maar eens kijken wat er op zijn pad komt."