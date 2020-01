Michel Mulder heeft maandag zijn afscheid aangekondigd. De 33-jarige schaatser werd in 2014 in Sotsji als eerste Nederlander olympisch kampioen op de 500 meter, maar presteerde de laatste jaren matig.

"Ik maak het seizoen nog af met de ploeg, zodat ik een goede teamgenoot kan zijn. Maar het houdt voor mij op als het gaat om wedstrijden schaatsen", zegt Mulder tegen de NOS.

De NK afstanden van ruim een week geleden is daarom de laatste wedstrijd van de sprinter geweest. Mulder eindigde in Thialf als negende op de 500 meter, waardoor hij niet de buurt van kwalificatie voor de EK of WK afstanden kwam.

"Ik heb de afgelopen jaren vaker nagedacht over of ik de motivatie nog wel had om door te gaan. Die was er altijd. Maar hoewel er dit seizoen ook weer goede races tussen zaten, vind ik het nu mooi geweest."

Michel Mulder kan in 2014 amper geloven dat hij olympisch kampioen is geworden. (Foto: Pro Shots)

Mulder was zeer succesvol tussen 2012 en 2015

Mulder brak in 2012 door met zilver op de 500 meter bij de WK afstanden. Het was pas de tweede keer dat een Nederlander tweede werd op de kortste afstand, na Erben Wennemars in 1999.

Mulder kende vervolgens enkele zeer succesvolle jaren. In 2013 kroonde hij zich in Salt Lake City als vierde Nederlandse man tot wereldkampioen sprint, een titel die hij ook een jaar later veroverde.

Het hoogtepunt uit de loopbaan van de geboren Zwollenaar is zonder twijfel zijn olympische titel op de 500 meter in 2014 in Rusland. Jan Smeekens leek zijn landgenoot heel even verslagen te hebben in de Adler Arena, maar Mulder bleek uiteindelijk 0,012 seconde sneller te zijn geweest over twee omlopen.

Om het feest compleet te maken stond ook Ronald Mulder, de tweelingbroer van Michel Mulder, op het podium met een bronzen medaille.

Het podium van de olympische 500 meter in 2014, met van links naar rechts Jan Smeekens, Michel Mulder en Ronald Mulder. (Foto: Pro Shots)

Laatste jaren reed Mulder amper nog om de prijzen

Een jaar na de Spelen van Sotsji veroverde Michel Mulder nog zilver op de 500 meter bij de WK afstanden en werd hij vierde bij het WK sprint, maar hij wist nooit meer zijn topniveau van 2014 te halen.

De afgelopen jaren plaatste Mulder zich amper nog voor internationale wedstrijden. In 2018 mocht hij nog wel meedoen aan de EK afstanden (zevende op 500 meter), maar het WK sprint van 2015 is zijn laatste optreden op een mondiaal titeltoernooi.

"Ik rijd niet meer zestien 34'ers in een jaar zoals toen ik olympisch kampioen werd", aldus Mulder. "Ik zag nog wel heel veel lichtpuntjes en fysiek ben ik ook nog steeds heel sterk. Maar ik wil ook graag resultaten zien."