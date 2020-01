Suzanne Schulting heeft zondag voor de tweede keer in haar loopbaan de nationale allroundtitel gepakt bij de NK shorttrack. Bij de mannen ging de eindzege verrassend naar Sven Roes.

Schulting was in Leeuwarden oppermachtig. De regerend wereldkampioene won de 500, 1.000 en 1.500 meter, waardoor ze het in de afsluitende superfinale over 3.000 meter rustig aan kon doen.

De winst op die afstand ging naar Xandra Velzeboer, die als vierde eindigde in het klassement. Rianne de Vries werd achter Schulting (105 punten) tweede met 63 punten, terwijl Lara van Ruijven het podium completeerde met 52 punten.

Het is voor de 22-jarige Schulting pas haar tweede allroundtitel. In 2017 won de olympisch kampioene op de 1.000 meter haar eerste titel, terwijl ze vorig jaar achter Van Ruijven als tweede eindigde.

Sven Roes pakte zijn eerste nationale titel. (Foto: Pro Shots)

Primeur voor jonge Roes

Bij de mannen zorgde Roes voor een primeur door voor het eerst in zijn loopbaan de nationale titel te pakken. De twintigjarige Fries legde de basis voor zijn titel op de 1.500 meter, waar hij als eerste eindigde.

De titel op 500 meter ging naar Dylan Hoogerwerf, terwijl Daan Breeuwsma eerste werd op de 1.000 meter. In de superfinale over 5.000 meter bleek Jens van 't Wout de snelste.

In het eindklassement liet Roes met 78 punten Breeuwsma (63 punten) achter zich. Hoogerwerf moest zich met 55 punten tevredenstellen met het brons.

Sjinkie Knegt was er in Leeuwarden nog niet bij. De kopman van het Nederlandse shorttrack hoopt eind deze maand op de EK bij de relay zijn rentree te maken. Hij heeft ruim een jaar niet geschaatst na een ongeluk thuis met een houtkachel.