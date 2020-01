Als het aan Sjinkie Knegt ligt, maakt hij eind deze maand al zijn rentree op de shorttrackbaan. De Fries hoopt in Hongarije mee te doen aan de relay bij de EK.

Stiekem had de voormalige wereldkampioen dit weekend al willen starten op de NK in Leeuwarden, maar bondscoach Jeroen Otter vond dat nog iets te vroeg. Knegt liep bijna een jaar geleden ernstige brandwonden op bij een ongeluk in zijn huis met een houtkachel.

"Ik had best wat meters willen maken, maar Jeroen heeft besloten dat me dat niets gaat brengen. Daar kan ik me wel in vinden", zei Knegt zondag bij de NOS. "Dat is in goed overleg gegaan en ik begrijp zijn idee daarachter wel."

De zilveren medaillewinnaar op 1.500 meter bij de Olympische Spelen van 2018 stelde de laatste weken qua niveau met sprongen vooruit te zijn gegaan. "Ik laat in trainingen zien dat ik nog altijd hard kan schaatsen, maar qua uithoudingsvermogen kan het beter. We moeten alleen niet te enthousiast worden, want het kan ook zijn dat het straks met grote stappen achteruit gaat."

Sjinkie Knegt staat na een ongeluk met een houtkachel al een jaar aan de kant. (Foto: Pro Shots)

'Denk van waarde op relay te zijn'

Aan Otter is het nu om te bepalen wanneer Knegt er echt klaar voor is om internationaal zijn rentree te maken. Hij heeft daar volgens Knegt het laatste woord in. De shorttracker zelf richt zich op het EK van 24 tot en met 26 januari in Debrecen.

"Het is aan Jeroen, maar ik wil daar zelf best op de relay starten", merkte Knegt op. "Ik denk daar echt van waarde te kunnen zijn, maar als Jeroen vindt dat hij mij thuis moet laten, is dat zijn goed recht. Ik zeg in ieder geval geen nee."

Op individueel vlak mikt Knegt op een terugkeer in Dordrecht, waar van 14 tot en met 16 februari de World Cup op de agenda staat. "Het zou mooi zijn als ik daar individueel kan starten. Dat wel het hoofddoel."