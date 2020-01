Marathonschaatser Willem Hoolwerf zal zaterdagavond niet meedoen aan de wedstrijd in Heerenveen. De 25-jarige Utrechter is door zijn eigen ploeg AB Vakwerk geschorst na een incident tijdens het NK van afgelopen woensdag.

Volgens AB Vakwerk is op beelden te zien dat Hoolwerf tijdens de wedstrijd in Enschede de voet van concurrent Jordy Harink aantikt. Het leverde geen valpartij op, maar de ploeg noemt het in een verklaring een "ontoelaatbare" actie.

Hoolwerf toont zich schuldbewust. "Ik zie in dat dit echt niet kan. Het is slecht voor de sport en het had slecht kunnen aflopen voor Jordy. Ik deed het in een opwelling, in het heetst van de strijd. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden voor deze actie richting Jordy en zijn team."

Gary Hekman, een ploeggenoot van Hoolwerf, kroonde zich op Nieuwjaarsdag voor het eerst in zijn carrière tot Nederlands kampioen. Haring (uit de ploeg Royal A-ware van Jillert Anema) eindigde als zevende, terwijl Hoolwerf de finish niet haalde.

De wedstrijd in Thialf van zaterdagavond is de negende van het seizoen om de KPN Marathon Cup. Hoolwerf staat na acht marathons 28e in het algemeen klassement.

Gary Hekman pakte namens AB Vakwerk de Nederlandse titel. (Foto: Pro Shots)