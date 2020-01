Sjinkie Knegt moet zijn rentree nog even uitstellen. De voormalig wereldkampioen wilde komend weekend in actie komen op het NK shorttrack in Leeuwarden, maar bondscoach Jeroen Otter ziet dat niet zitten.

"Je moet hem een beetje tegen zichzelf in bescherming nemen", zegt Otter donderdag tegen Leeuwarder Courant. "Het NK gaat hem niets brengen, maar het is een kwestie van tijd voordat hij weer zijn eerste wedstrijd gaat rijden."

Knegt liep in januari vorig jaar ernstige brandwonden op bij een ongeluk thuis met een houtkachel. Hij lag zeven weken in het ziekenhuis en stond in juni voor het eerst weer op het ijs.

Vorig jaar moest Knegt het NK ook al laten schieten na een ongeluk met een vorkheftruck, waar hij een beenblessure aan overhield.

Knegt is de succesvolste Nederlandse shorttracker ooit. Hij veroverde brons op de 1.000 meter bij de Winterspelen in Sotsji in 2014 en zilver op de 1.500 meter in Pyeongchang in 2018. Daarnaast heeft hij vier gouden WK-medailles op zijn palmares.