Irene Schouten heeft woensdag voor de vijfde keer op rij de nationale marathontitel op kunstijs gepakt. De 27-jarige Noord-Hollandse was in Enschede de sterkste in de sprint.

Schouten versnelde net na het ingaan van de laatste ronde en maakte er een lange sprint van. Alleen Marijke Groenewoud (tweede) en Manon Kamminga (derde) konden bij haar in de buurt blijven, maar zij moesten genoegen nemen met ereplaatsen.

Met haar vijfde titel op rij komt Schouten op gelijke hoogte met recordhoudster Atje Keulen-Deelstra, die in haar rijke loopbaan eveneens vijf marathontitels greep. Dat deed ze in 1975, 1976, 1977, 1978 en 1980.

Schouten steekt in topvorm, want afgelopen weekend greep ze bij de NK afstanden op de langebaan nog de titel op de massastart en eindigde ze als tweede op de 3.000 en 5.000 meter.

De mannen strijden zaterdag eveneens om de titel. Arjan Stroetinga, net als Schouten winnaar van de massastart op de NK, is titelverdediger. Hij is op jacht naar zijn achtste nationale titel.