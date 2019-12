Technisch directeur Remy de Wit van de Nederlandse schaatsbond verdedigt de keuze om Kjeld Nuis een aanwijsplek te geven voor de WK afstanden. Volgens hem heeft de dertigjarige schaatser zich de laatste tijd genoeg bewezen.

Nuis had zich afgelopen weekend op de NK afstanden moeten plaatsen voor de grote toernooien in 2020, maar de tweevoudig olympisch kampioen was niet op tijd hersteld van een zware griep en schitterde door afwezigheid in Thialf.

De KNSB heeft altijd een aanwijsplek achter de hand voor wereldtoppers die door pech of blessures geen tickets kunnen veroveren en Nuis profiteert daar nu van. De selectiecommissie geeft hem op de 1.000 en 1.500 meter een ticket voor de WK afstanden en dat gaat ten koste van respectievelijk Dai Dai Ntab en Koen Verweij.

"Kjeld is op de 1.000 en 1.500 meter al enkele jaren wereldtop", verklaart De Wit de keuze voor Nuis. "Hij heeft ook dit seizoen bewezen de snelste tijden te kunnen rijden. Wij denken dat we met hem erbij de grootste kans hebben op gouden medailles in Salt Lake."

De discussie over de aanwijsplekken deed veel stof opwaaien. Verweij zei zaterdag direct na zijn bronzen race op de schaatsmijl dat Nuis geen aanwijsplek verdient en de schaatser van Team Reggeborgh liet maandagavond dan ook weten zeer teleurgesteld te zijn over de beslissing van de KNSB.

Koen Verweij baalt van de beslissing van de KNSB. (Foto: Pro Shots)

'Niet overtuigd dat Nuis fit genoeg is voor EK'

Een schrale troost voor Verweij en teamgenoot Ntab is dat Nuis géén aanwijsplek krijgt voor de EK afstanden. Daardoor mogen zij in het tweede weekend van januari in Thialf een gooi doen naar de Europese titel op de 1.500 en 1.000 meter.

"Kjeld heeft zich vanwege ziekte afgemeld voor de NK en de commissie is er niet van overtuigd dat hij in zo'n korte tijd wel topfit kan zijn om bij de EK afstanden voor het goud te gaan", verklaart De Wit. "De selectie moet ons de grootste kans op zoveel mogelijk gouden medailles bieden. Daar kijkt de commissie naar."

Nuis veroverde begin 2018 olympisch goud op de 1.000 en 1.500 meter en kroonde zich in 2017 al tot wereldkampioen op beide nummers. Begin dit jaar verbeterde hij bovendien het wereldrecord op beide afstanden.

De WK afstanden worden van 13 tot en met 16 februari gehouden in de Utah Olympic Oval in het Amerikaanse Salt Lake City. Op de wereldkampioenschappen van vorig jaar gingen de gouden plakken op de 1.000 en 1.500 meter respectievelijk naar Kai Verbij en Thomas Krol.