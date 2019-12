Koen Verweij is zeer teleurgesteld in het besluit van de KNSB om Kjeld Nuis een aanwijsplek te geven voor de WK afstanden. De Noord-Hollander bekijkt samen met zijn ploeg Team Reggeborgh de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen het besluit.

"Onder andere omdat we het gek vinden dat we in de media hebben moeten lezen wat er besloten is", zegt Verweij maandag tegen de NOS. "Er is geen enkel overleg geweest. Om ons te vragen naar een reële oplossing bijvoorbeeld."

Nuis, die vanwege ziekte niet mee kon doen aan de NK afstanden, kreeg maandag van de selectiecommissie van de KNSB een aanwijsplek voor de 1.000 meter en de 1.500 meter op de WK. Hierdoor werd Verweij gepasseerd voor de schaatsmijl in Salt Lake City.

Verweij had zich op basis van zijn derde plaats op de NK afstanden geplaatst voor de WK, maar zoals altijd had de selectiecommissie van de KNSB een aanwijsplek achter de hand voor het geval wereldtoppers zich door pech en/of blessures bij de NK afstanden niet weten te plaatsen voor de grote toernooien. Hierdoor kan toch meedoen in Utah.

Zaterdag gaf Verweij al aan dat hij vindt dat Nuis geen aanwijsplek verdient. "Voor mij is het heel simpel: ik vind dat de top drie van vandaag naar de WK moet", benadrukte hij tegen NUsport. "Als Nuis zulke grote kwaliteiten heeft dat hij een aanwijsplaats verdient, dan had hij hier ook op 70 procent goede zaken moeten kunnen doen."

Kjeld Nuis sloeg zondag tijdens de NK afstanden in Thialf wel een herdenkingsmunt voor sportlegende Jaap Eden. (Foto: Pro Shots)

'Ik had graag in skate-off om WK-ticket gestreden'

Volgens technisch directeur Remy de Wit van de KNSB is er voor Nuis gekozen omdat de hij de grootste kansen op goud heeft. De schaatser van Jumbo-Visma is wereldrecordhouder en olympisch kampioen op zowel de 1.000 als de 1.500 meter.

Verweij geeft toe dat Nuis tot de wereldtop behoort, maar hij had graag nog een skate-off om een WK-ticket gereden. "Ik had er graag om willen strijden door middel van een skate-off bij de wereldbeker in Calgary. Als hij me er dan dik afrijdt, ben ik de eerste die zegt: stuur Kjeld. Maar dan hebben we er wel om gestreden."

Eigenlijk had die strijd volgens Verweij afgelopen weekend al kunnen plaatsvinden, want hij heeft zijn twijfels over de afmelding van Nuis voor de NK. De Zuid-Hollander deed niet mee in Heerenveen omdat hij herstellende was van een zware griep.

"Maar hij stond anderhalve week voor de NK alweer op het ijs. Dat lijkt mij meer dan voldoende tijd om je voor te bereiden. Dan is afmelden vanwege ziekte wel de makkelijkste weg die je kan nemen", stelde Verweij.