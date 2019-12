Kjeld Nuis mag in februari meedoen aan de WK afstanden. De Zuid-Hollander kreeg maandag van de selectiecommissie van de KNSB een aanwijsplek, waardoor Koen Verweij en Dai Dai Ntab zijn gepasseerd voor het toernooi.

De dertigjarige Nuis ontbrak afgelopen weekend bij de NK afstanden in Heerenveen, omdat hij herstellende was van een zware griep. Hierdoor kon hij zich niet kwalificeren voor de WK afstanden.

Bij de NK plaatste de top drie zich per afstand voor de WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City). Op basis daarvan hadden Ntab en Verweij, die derde werden op respectievelijk de 1.000 en de 1.500 meter, een ticket verdiend.

Voor 'zeer uitzonderlijke gevallen', zoals ziekte, een valse start of een valpartij, heeft de KNSB altijd een aanwijsplek achter de hand om de beste schaatsers alsnog af te vaardigen naar de belangrijkste toernooien.

Ntab doet dankzij zijn Nederlandse titel wel mee aan de 500 meter bij de WK afstanden. Verweij eindigde alleen op de 1.500 meter op het NK-podium, waardoor hij helemaal niet in actie mag komen in Salt Lake City.

Verweij liet zaterdag al weten dat hij zich niet zou neerleggen bij een aanwijsplaats voor Nuis. "We zullen in dat geval zeker overleggen of we protest zullen aantekenen. Ik denk niet dat we er zomaar mee akkoord gaan", zei hij tegen NUsport.

De KNSB besloot Nuis geen aanwijsplek te geven voor de EK afstanden (10-12 januari in Heerenveen). Bij dat toernooi komen Verweij en Ntab wel in actie dankzij hun derde plaatsen op de NK.