Bij de NK afstanden stond er veel meer op het spel dan alleen de Nederlandse titels, want de driedaagse in Thialf maakte het verschil tussen meedoen aan de grote toernooien of toekijken vanaf de bank. Vijf conclusies na het laatste schaatskampioenschap van 2019.

1) Nuis was afwezig en toch de meest veelbesproken schaatser

Het kwam te laat voor de verkiezing van Woord van het Jaar, maar in Heerenveen stond het 'aanwijsplekkendebat' de hele week vol in de spotlights. Dat begon toen Kjeld Nuis zich maandag vanwege ziekte afmeldde voor de NK en bereikte een hoogtepunt na de 1.000 en 1.500 meter, de afstanden waarop Nuis wereldrecordhouder en olympisch kampioen is.

Is Nuis een "zeer uitzonderlijk geval" en krijgt hij op de 1.000 en/of 1.500 meter toch een ticket voor de EK afstanden en/of de WK afstanden? Die vraag zal de selectiecommissie van de KNSB maandag beantwoorden. Maar het is duidelijk dat de hakken aan beide zijden van het debat in het zand zijn gezet.

"Voor wat voor type is een aanwijsplek verzonnen?", stelde Jac Orie, de coach van Nuis, zondag een retorische vraag. "Moet je het wereldrecord hebben, olympisch kampioen zijn, wereldkampioen zijn geweest? Ja? Dan is er toch eigenlijk geen discussie?"

Bij Team Reggeborgh, de ploeg van de nummer drie van de 1.000 meter (Dai Dai Ntab) en de nummer drie van de 1.500 meter (Koen Verweij), zien ze net net even wat anders. "Nuis was afgelopen seizoen niet oppermachtig op de 1.000 meter en ik vind dat je aanwijsplekken alleen moet geven aan schaatsers die oppermachtig zijn", stelde Ntab.

De kans lijkt klein dat de discussie voorbij is na het verlossende woord van de selectiecommissie. "Ik denk niet dat we er zomaar akkoord mee gaan als Nuis wordt aangewezen", deed Verweij zaterdag alvast een verkapte oproep aan alle geïnteresseerde advocaten.

2) Visser en Leerdam zijn de (jonge) koninginnen van Thialf

De een zit het liefst voor altijd in de underdogrol, de ander geniet van de spotlights. Beiden zijn ze jong, en met twee titels de koninginnen van de NK afstanden.

Esmee Visser (23) was de beste op de lange afstanden met goud op de 3 en 5 kilometer, nadat ze aan het begin van het seizoen niet kon imponeren in de wereldbeker en twijfels kende. "Maar mijn trainers vertelden me steeds dat ik echt wel goed was, dus op een gegeven moment ging ik er wel een beetje vertrouwen in krijgen."

Visser mag dan al olympisch kampioen zijn (op de 5 kilometer), maar ze leert nog omgaan met de druk die bij haar status hoort. "Op de 5 kilometer van vrijdag stond ik voor de eerste keer ergens als titelverdediger aan de start, dat was toch wel spannend. Ik leg de lat voor mezelf altijd hoog, maar ik heb liever niet dat anderen dat ook doen. Maar ik zal er niet meer onderuit komen dat ik de favoriet ben als ik rijd."

Jutta Leerdam (maandag 21 geworden) was de beste sprinter met goud op de 500 en 1.000 meter, titels die ze uitgebreid vierde met de fans in het uitverkochte Thialf. "Mooier had het weekend niet kunnen zijn. De NK afstanden is het grote piekmoment van alle Nederlandse schaatsers, want hier moet je alle tickets behalen voor de rest van het seizoen, anders zit je op de bank. Iedereen was dus op z'n best en daarom was het heel mooi om te winnen. En dan ook nog twee keer."

Jutta Leerdam mag zich Nederlands kampioen op de 500 en 1.000 meter noemen. (Foto: Pro Shots)

3) Krol gelooft eindelijk dat hij kan winnen en dus doet hij dat steeds vaker

Nee, Thomas Krol zal qua karakter nooit het alfamannetje worden dat zijn Jumbo-Visma-ploeggenoten Sven Kramer en Kjeld Nuis wel zijn. "Ik zit anders in elkaar. Maar ik geef af en toe weleens een grote muil terug. Als topsporter moet je wat egoïstischer zijn. Je kunt niet altijd iedereen maar voor laten gaan."

Op het ijs laat de 27-jarige specialist op de middellange afstand sinds zijn eerste internationale zege - goud op de 1.500 meter bij de wereldbeker in Heerenveen vorig jaar december - steeds minder vaak iemand voor. Krol werd vorig seizoen wereldkampioen op de schaatsmijl, boekte deze winter al drie World Cup-zeges en was bij de NK overtuigend de beste op de 1.000 en 1.500 meter.

"Ik heb altijd goed meegedaan. Ereplaatsen behaald, ook op WK's", aldus Krol. "Maar ik twijfelde weleens of ik een winnaar was, of ik niet aan mijn plafond zat. Inmiddels ben ik mentaal stabieler en heb ik me gerealiseerd dat ik van iedereen kan winnen."

Die omschakeling in denken kwam toen Krol vorig jaar van ploeg en coach wisselde. Gerard van Velde werd Jac Orie en die gaf zijn nieuwe pupil een schop onder zijn kont. "Je bent niet minder dan de rest", pleitte Orie. "Je wilt alleen niet graag genoeg." Krol geloofde zijn nieuwe coach niet direct. "Maar opeens viel alles op z'n plek toen ik ook echt een keer won." En daarmee was het plafond definitief doorbroken.

Thomas Krol raakt steeds meer gewend aan het zegegebaar. (Foto: Pro Shots)

4) Schouten kan meer dan alleen de massastart en mist daardoor een feestje

De vader van Irene Schouten kwam zaterdagavond nog met een oplossing nadat zijn dochter zich met een tweede plek op de 3 kilometer had geplaatst voor de WK afstanden in Salt Lake City (13-16 februari). "Hij zei voor de grap: 'Je komt maar even terug uit de VS'", lachte Irene Schouten in de catacomben van Thialf.

Vader Schouten geeft op 1 februari een groot feest in Andijk - hij wordt zestig en zijn bloembollenbedrijf bestaat 25 jaar - en het verrassend goede optreden van zijn dochter op de 3.000 meter (en zondag het zilver op de 5.000 meter) betekent dat ze dan in Noord-Amerika zal zijn, en niet in Noord-Holland.

De 27-jarige Schouten had wel verwacht naar de WK afstanden te gaan, maar dan alleen op de massastart, het onderdeel waarop ze regerend wereldkampioene is. Maar afgelopen weekend liet de viervoudig Nederlands kampioene in het marathonschaatsen ook zien dat ze op de traditionele langebaanafstanden mee kan doen in de top.

"Ik ben blijven geloven dat het er in ook de op 3 en 5 kilometer in zit. Ook als de buitenwereld me afschreef", aldus Schouten. "Het is mooi dat het er nu ook uitkomt op een belangrijk moment. Ja, ik bewijs wel een beetje het ongelijk van een aantal mensen."

Irene Schouten werd voor het zevende NK op rij kampioene op de massastart. (Foto: Pro Shots)

5) Ter Mors en Antoinette de Jong zijn de grootste slachtoffers

Ze deed het kapje van haar pak af, boog het hoofd en schaatste rustig naar de inrijbaan. Het dramatische NK van Jorien ter Mors had net met twee valse starts en een diskwalificatie op de 1.000 meter het passende einde gekregen, het einde waardoor de olympisch kampioene op de kilometer wist dat ze niet zal mogen starten op de WK afstanden.

Ter Mors, al weken niet fit, was eerder slechts tiende geworden op de 1.500 meter en zesde op de 500 meter, waardoor ze het grootste slachtoffer was van de wreedheid van de NK afstanden. Presteer je goed, mag je door naar de strijd om de grote prijzen. Presteer je slecht, is je seizoen al bijna voorbij. "Ik moet eerst even laten bezinken wat er dit weekend gebeurd is. Misschien moet de echte klap nog komen", baalde Ter Mors.

Die klap kwam bij Antoinette de Jong al op zaterdag, toen ze drie honderdsten tekortkwam voor een WK-ticket op de 3 kilometer, de afstand waarop ze vorig seizoen de nummer twee van de wereld was en ze in Salt Lake City wereldkampioen wilde worden.

De regerend Europees kampioene allround startte drie keer in Thialf, maar had zondag nul tickets voor de WK afstanden achter haar naam staan. "Technisch maakt Antoinette gewoon fouten. En in Nederland word je dan afgestraft", zei De Jongs coach Orie. "Maar dit hoort bij sport, je verliest meer dan je wint. We gaan nu een nieuw plan maken, want als ze geen slechte momenten zou kunnen overleven, was ze niet al zo ver gekomen."