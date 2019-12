Ireen Wüst zag zondag bij de 1.000 meter dat haar tegenstander Jorien ter Mors gediskwalificeerd werd vanwege twee valse starts, waarna ze ondanks een slechte race op 8 honderdsten een WK-ticket pakte. En dan was ze achteraf nog het blijst met het succes van haar verloofde Letitia de Jong.

De schreeuw van blijdschap na de slotrit van 1.000 meter was niet omdat Wüst zag dat ze zich op het nippertje had geplaatst voor de WK afstanden. "Het was omdat ik zag dat Letitia tweede was geworden", lachte de 33-jarige Brabantse in de catacomben van Thialf.

"Misschien wel een beetje gek, hè? Maar dat gebeurt er als je heel erg van iemand houdt en je het die persoon heel erg gunt. Letitia heeft zich een paar keer net niet weten te plaatsen en nu reed ze zaterdag al een goede 500 meter (ook zilver, red.) en was ze vandaag weer de spanning de baas. Ik was heel trots dat ze haar koppie erbij hield en deed wat ze moest doen. En zich plaatste voor alle toernooien."

De Jong reed in de laatste rit van de 1.000 meter tegen Sanneke de Neeling en Wüst had nog uit de top drie kunnen vallen als beide schaatssters sneller dan haar tijd van 1.15,64 waren geweest. Toch was Wüst op dat moment totaal niet bezig met haar eigen lot.

"In de slotrit speelde echt alleen maar in mijn hoofd dat Letitia zich moest kwalificeren. Dat heb ik nog liever dan dat ik me zelf plaats. Echt. Dus toen ik zag ze alles goed deed, een heel goede tijd reed en tweede werd, gingen mijn handen wel even de lucht in."

De Neeling bleef met 1.15,76 net boven de tijd van Wüst, waardoor de vijfvoudig olympisch kampioene als de nummer drie ook naar het podium mocht. "Ik heb ervan genoten om daar samen met Letitia te staan. Het liefst had ik nog wat sneller gereden, maar uiteindelijk was het zo een perfect scenario."

Jorien ter Mors buigt het hoofd na haar diskwalificatie op de 1.000 meter. (Foto: Pro Shots)

Wüst van slag door valse start Ter Mors

Dat perfecte scenario leek aan het begin van de rit van Wüst nog heel ver weg. Haar tegenstander Ter Mors stond niet stil bij de start en werd er zo met een tweede valse start uitgeschoten.

"Ik was daar redelijk van slag, moet ik zeggen", aldus Wüst. "Voor Jorien is het natuurlijk helemaal waardeloos, maar op papier was het een fantastische rit. Het was niet helemaal het weekend van Jorien, maar je weet dat ze een speciale schaatsster is die zomaar opeens uit haar slof kan schieten, ze is niet voor niks olympisch kampioen 1.000 meter. Dus ik had heel veel zin in dat gevecht met haar."

Dat gevecht kwam er niet en Wüst moest in een solorace proberen zich bij de beste drie te schaatsen. "Bij de derde keer starten dacht ik: ik blijf wel als een betonpaal staan. En daar ga je natuurlijk niet echt sneller van. Vervolgens was het ook gek om in mijn eentje te rijden. Het publiek hielp wel mee, maar ik was mijn referentiekader een beetje kwijt."

De rijdster van TalentNED was uiteindelijk bijna 2 seconden langzamer dan de tijd die ze vorige week in een trainingswedstrijdje noteerde (1.13,86). "Het was een slechte race, er zit veel meer in. Maar ik ben vooral heel erg blij dat het dubbeltje net de goede kant op viel. Al met al was het een van de meest memorabele 1.000 meters uit mijn carrière."

Wüst sloot de NK afstanden af met twee tickets voor de EK en WK afstanden (1.000 en 1.500 meter) en kwalificatie voor het WK allround. De Jong mag ook naar de EK en WK afstanden (500 en 1.000 meter) en het WK sprint. "Alle tickets zijn binnen, dus daar zullen Letitia en ik wel een wijntje op drinken."