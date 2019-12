Door de afmelding van Kjeld Nuis ging het bij de NK afstanden in Heerenveen veel over aanwijsplekken. Jac Orie, de coach van Nuis, vindt dat zijn pupil voldoende heeft bewezen om door de selectiecommissie van de KNSB aangewezen te worden voor de EK en WK afstanden.

"De vraag is altijd dit: met wie denk je uiteindelijk te kunnen winnen op de grote toernooien?", zei Orie zondag in Thialf na de 1.000 meter voor mannen. "Die vraag zal de selectiecommissie moeten beantwoorden. "

"Maar als je goed kijkt naar de tijden van Kjeld, wat hij kan rijden, dan is er eigenlijk geen discussie. Aanwijsplekken blijven ontzettend moeilijk, want iedereen vindt dat hij er recht op heeft. Maar wat voor kampioen moet je zijn om er recht op te hebben? Moet je het wereldrecord hebben, olympisch kampioen zijn, wereldkampioen zijn? Is Kjeld dat? Ja, dus is Kjeld niet het type waarvoor een aanwijsplek gebruikt zou moeten worden?"

De dertigjarige Nuis besloot maandag om niet te starten op de NK. De wereldrecordhouder en olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter had zes dagen hoge koorts en verloor 5 kilo aan lichaamsgewicht. Hij kampte bovendien ook nog met een voorhoofdsholteontsteking, waardoor de medische staf van Jumbo-Visma deelname aan de NK niet verantwoord vond.

Het toernooi in Thialf gold ook als kwalificatiewedstrijd voor de EK en WK afstanden. Normaal gesproken plaatst de top drie op elke afstand zich voor die toernooien, maar de nummer drie van de 1.000 meter (Dai Dai Ntab) en de nummer drie van de 1.500 meter (Koen Verweij) moeten vrezen dat de KNSB besluit dat ze moeten wijken voor Nuis.

"Ik hoef die keuze gelukkig niet te maken, maar als het aan mij lag, wees ik Kjeld natuurlijk aan", aldus Orie. "Ik denk dat hij over twee weken alweer fit kan zijn voor de EK. Maar daar heb je nooit 100 procent zekerheid in. Net als dat je niet weet of de ander over twee weken in topvorm aan de start zal staan."

Het NK-podium van de 1.000 meter, met van links naar rechts Kai Verbij (zilver), Thomas Krol (goud) en Dai Dai Ntab (brons). (Foto: Pro Shots)

Ntab vindt net als Verweij dat hij WK-ticket verdient

Verweij was zaterdag na zijn bronzen medaille op de 1.500 meter duidelijk over zijn mening in het debat over de aanwijsplekken: de Noord-Hollander vindt dat hij een EK- en WK-ticket verdient. "Als Nuis zulke grote kwaliteiten heeft dat hij een aanwijsplaats verdient, dan had hij hier ook op 70 procent goede zaken moeten kunnen doen", zei Verweij. "Vorige week stond hij al op het ijs, dus hij had er dit weekend best kunnen staan. Strijden."

Ntab sloot zich zondag na de 1.000 meter aan bij de woorden van zijn ploeggenoot. "Ik denk dat Nuis gewoon pech heeft. Dit is het risico van niet starten: als iemand anders hard rijdt, moet je op de blaren zitten. Nuis was afgelopen seizoen niet oppermachtig op de 1.000 meter en ik vind dat je aanwijsplekken alleen moet geven aan schaatsers die oppermachtig zijn."

"Het was vandaag mijn taak om hard te rijden en te laten zien dat ik op de WK hoor te staan. Dat heb ik gedaan, daar is volgens mij geen discussie over mogelijk. Ik zit vandaag maar drie tienden achter de wereldkampioen (Kai Verbij, red), volgens mij zegt dat genoeg."

Kjeld Nuis was zondag even in Thialf met zijn zoontje Jax om een munt te slaan. (Foto: Pro Shots)

Orie: 'Gezondheid gaat boven schaatsen'

Nuis was zondag wel even in Thialf, maar alleen om op het middenterrein een munt te slaan. "Moet hij dan in een hutje op de hei in het donker gaan zitten?", vroeg Orie zich af.

"Kijk, die jongen is gewoon hartstikke ziek geweest. Maar op een gegeven moment werd hij natuurlijk wel beter, hij is nu een paar dagen koortsvrij. Hem is gevraagd om hier iets te doen en ik vind het niet erg dat hij even zijn gezicht laat zien, omdat het al maanden afgesproken was."

Orie benadrukte dat Nuis nog steeds niet volledig belastbaar is en dat wel rijden op de NK een te groot risico zou zijn geweest. "Want ik vind gezondheid altijd het grootste risico. We moeten bedenken dat het om schaatsen gaat. En dat gezondheid het belangrijkste blijft."

"Natuurlijk kan ik me de frustratie voorstellen bij Verweij en Ntab. Iedereen heeft hard getraind en wil voor zijn plek vechten. Ik snap dat iedereen die hier rijdt naar de WK wil. Maar ze snappen ons ook wel, toch?"

De selectiecommissie van de KNSB zal maandag zijn besluit over een eventuele aanwijsplaats openbaar maken.