Thomas Krol heeft zondag bij de NK afstanden in Heerenveen ook het goud op de 1.000 meter gegrepen. Op de 10 kilometer pakte Jorrit Bergsma voor de zesde keer de Nederlandse titel en evenaarde daarmee een record van Bob de Jong en Sven Kramer.

De 27-jarige Krol liet op de 1.000 meter een tijd van 1.08,35 noteren en veroverde daarmee zijn tweede gouden medaille van dit weekend. Zaterdag triomfeerde de schaatser van Jumbo-Visma ook al op de 1.500 meter.

Krol, die vorig jaar genoegen moest nemen met zilver op de kilometer, bleef nummer twee Kai Verbij achttien honderdsten voor. Het podium werd met 1.08,87 gecompleteerd door Dai Dai Ntab, die vrijdag het toernooi begon met de winst op de 500 meter.

Hein Otterspeer belandde met 1.09,04 net naast het podium, maar werd na afloop gediskwalificeerd. Koen Verweij werd met 1.09,26 zesde en Ronald Mulder kwam met 1.09,65 niet verder dan de achtste tijd.

Titelverdediger Kjeld Nuis ontbrak dit weekend op de NK afstanden. De Zuid-Hollander werd enkele dagen geleden geveld door een zware griep en moet hopen op een aanwijsplek voor de grote toernooien.

Kjeld Nuis deed vanwege een eerdere griep niet mee aan de NK afstanden, maar was zondag wel aanwezig in Thialf. (Foto: Pro Shots)

Ntab en Verbij plaatsen zich voor WK sprint

Ntab en Verbij verzekerden zich dankzij hun sterke optreden van deelname aan het WK sprint (28 februari-1 maart in Hamar). Zij waren de nummers één en twee in een klassement over de 500 en de 1.000 meter. De winnaar van het NK sprint (25-26 januari in Heerenveen) is de derde Nederlandse deelnemer aan het WK sprint.

De top twee van de NK afstanden plaatst zich op de 1.000 meter sowieso voor de WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City). Nummer drie Ntab zit in de wachtkamer voor een WK-ticket, want de afwezige Nuis kan nog worden aangewezen door de selectiecommissie van de KNSB.

Krol en Verbij kwalificeerden zich ook voor de EK afstanden (10-12 januari in Heerenveen). Ntab moet ook voor dit toernooi afwachten of Nuis een aanwijsplek krijgt.

Jorrit Bergsma bleef twee seconden boven het baanrecord op de 10 kilometer. (Foto: Pro Shots)

Bergsma evenaart record Kramer en De Jong

Op de 10 kilometer maakte Bergsma er in de slotrit een mooie strijd van met zijn grootste rivaal Patrick Roest. Met nog acht rondes te gaan zette Bergsma zijn versnelling in en zijn tegenstander had geen passend antwoord.

Met 12.45,04 bleef de 33-jarige Fries ruim 2 seconden boven het aan het begin van dit seizoen gereden baanrecord van Roest (12.42,97), maar zette hij wel de derde tijd ooit neer in Thialf. De 24-jarige Roest reed in 12.48,59 naar de achtste tijd ooit in Heerenveen en het zilver.

Marwin Talsma verraste door brons te pakken. De 22-jarige Fries haalde met 12.59,12 meer dan 8 seconden van zijn persoonlijk record af en stond daardoor voor het eerst op het podium bij een NK. Marcel Bosker, die vrijdag vierde werd op de 5 kilometer, tikte na iets minder dan 6.000 meter zijn eigen schaats aan en ging onderuit. Hij was daardoor direct kansloos voor een goed resultaat

Op 10 kilometer zijn niet drie maar twee startbewijzen beschikbaar voor de WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City). De langste afstand wordt over twee weken niet verreden bij de EK afstanden in Heerenveen.

Jorrit Bergsma werd op het podium van de 10 kilometer geflankeerd door Patrick Roest en Marwin Talsma. (Foto: Pro Shots)

Bergsma pakt tweede ticket voor WK afstanden

Bergsma was vrijdag al goed voor brons op de 5.000 meter en pakte daardoor zondag zijn tweede ticket voor de WK afstanden. Roest prolongeerde dit weekend zijn nationale titel op de 5 kilometer en werd tweede op de 1.500 meter. Op de 10 kilometer pakte hij voor het tweede jaar op rij zilver.

Bergsma was eerder al de Nederlands kampioen 10 kilometer in 2012, 2014, 2016, 2017 en 2018. Sinds 2011 staat hij altijd op het NK-podium op de langste afstand.

Kramer meldde zich zaterdag af voor de 10 kilometer omdat hij zich wil richten op de EK afstanden over twee weken in Heerenveen. De Fries won de langste afstand bij de NK's van 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 en 2016. De Jong pakte goud in 1996, 1998, 1999, 2005, 2011 en 2012.

Arjan Stroetinga werd voor de vierde keer Nederlands kampioen op de massastart. (Foto: Pro Shots)

Stroetinga troeft Verweij nipt af op massastart

Op de massastart veroverde Arjan Stroetinga voor de vierde keer de Nederlandse titel. De 38-jarige schaatser van Team easyJet rekende in de sprint maar net af met Verweij. Jan Blokhuijsen eindigde op gepaste afstand als derde.

Stroetinga, die op het afsluitende onderdeel van de NK afstanden uitstekend naar de eindsprint werd gebracht door Bergsma, werd eerder Nederlands kampioen op de massastart in 2013, 2014 en 2015.

Dankzij zijn overwinning op de massastart is Stroetinga ook zeker van deelname aan de EK afstanden. De nummer één op dit onderdeel staat namelijk vrij hoog op de selectievolgorde voor dat toernooi.