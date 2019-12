Esmee Visser heeft zondag haar tweede titel veroverd bij de NK afstanden in Heerenveen. De winnares van de 3 kilometer was zondag ook de beste op de 5 kilometer. Irene Schouten eindigde als tweede en mag eveneens naar de WK afstanden.

Visser schaatste met 6.50,96 de zevende tijd ooit op de 5 kilometer in Thialf. De 23-jarige olympische kampioene op deze afstand bleef ruim drie seconden boven haar eigen baanrecord (6.47,47) en prolongeerde haar nationale titel op de 5.000 meter.

Schouten haalde met 6.54,87 ruim een seconde af van haar bijna vier jaar oude persoonlijk record (6.55,93). De 27-jarige Noord-Hollandse, die zich op de langebaan vooral richt op de massastart, eindigde zaterdag ook al als tweede achter Visser op de 3 kilometer, waardoor ze in Thialf verrassend twee WK-tickets heeft binnengesleept.

Carlijn Achtereekte kwam met 6.55,04 slechts 17 honderdsten tekort voor WK-kwalificatie. De stayer van Jumbo-Visma pakte wel brons, waardoor het podium precies hetzelfde was als zaterdag bij de 3 kilometer.

Op de langste afstand zijn niet drie maar twee startbewijzen beschikbaar voor de WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City). De 5 kilometer voor vrouwen wordt over twee weken niet verreden bij de EK afstanden in Heerenveen.