Jutta Leerdam heeft zondag bij de NK afstanden ook de 1.000 meter gewonnen. Jorien ter Mors werd vanwege een valse start gediskwalificeerd. Op de 5 kilometer veroverde Esmee Visser haar tweede titel van dit weekend, nadat ze eerder al de 3 kilometer won.

Leerdam kwam op de 1.000 meter tot een tijd van 1.14,21 en pakte daarmee haar tweede gouden medaille van dit weekend. De sprintster van Team Reggeborgh triomfeerde zaterdag ook al op de 500 meter.

De twintigjarige Leerdam was 47 honderdsten sneller dan nummer twee Letitia de Jong, die op de 500 meter ook al het zilver greep. Titelverdedigster Ireen Wüst, die door de diskwalificatie van Ter Mors alleen reed, maakte met 1.15,64 het podium compleet.

Voor Antoinette de Jong, die vorig jaar nog het zilver voor zich opeiste op de 1.000 meter, zat er met 1.16,41 niet meer in dan de negende tijd. De schaatsster van Jumbo-Visma beleefde met vierde plaatsen op zowel de 1.500 als de 3.000 meter een teleurstellend weekend en heeft zich niet geplaatst voor de WK afstanden.

Teleurstelling bij Jorien ter Mors na haar diskwalificatie op de 1.000 meter. (Foto: Pro Shots)

Leerdam en Letitia de Jong naar WK sprint

Door haar diskwalificatie liep het toernooi voor Ter Mors uit op een drama. De Twentse werd vrijdag slechts tiende op de 1.500 meter en vertelde na haar race dat ze zich al een kleine drie weken niet fit voelt. Een dag later moest ze genoegen nemen met de zesde plek op de 500 meter.

De top drie van de NK afstanden plaatst zich op de 1.000 meter voor de WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City) en tevens voor de EK afstanden (10-12 januari in Heerenveen). De 1.000 meter staat namelijk hoog in de zogenoemde selectievolgorde, waardoor de top drie al zeker is van deelname aan de EK.

Leerdam en Letitia de Jong verzekerden zich van deelname aan het WK sprint (28 februari-1 maart in Hamar). Zij waren de nummers één en twee in een klassement over de 500 en de 1.000 meter. De winnaar van het NK sprint (25-26 januari in Heerenveen) is de derde Nederlandse deelnemer aan het WK sprint.

Esmee Visser pakte zowel het goud op de 3 als de 5 kilometer. (Foto: Pro Shots)

Visser rijdt op 5.000 meter zevende tijd ooit in Thialf

Op de 5.000 meter schaatste Visser met 6.50,96 de zevende tijd ooit in Thialf. De 23-jarige olympische kampioene op deze afstand bleef ruim drie seconden boven haar eigen baanrecord (6.47,47) en prolongeerde haar nationale titel op de 5.000 meter. Irene Schouten eindigde als tweede en mag eveneens naar de WK afstanden.

Schouten haalde met 6.54,87 ruim een seconde af van haar bijna vier jaar oude persoonlijk record (6.55,93). De 27-jarige Noord-Hollandse, die zich op de langebaan vooral richt op de massastart, eindigde zaterdag ook al als tweede achter Visser op de 3 kilometer, waardoor ze in Thialf verrassend twee WK-tickets heeft binnengesleept.

Carlijn Achtereekte kwam met 6.55,04 slechts 17 honderdsten tekort voor WK-kwalificatie. De stayer van Jumbo-Visma pakte wel brons, waardoor het podium precies hetzelfde was als zaterdag bij de 3 kilometer.

Op de langste afstand zijn niet drie maar twee startbewijzen beschikbaar voor de WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City). De 5 kilometer voor vrouwen wordt over twee weken niet verreden bij de EK afstanden in Heerenveen.

Irene Schouten was wederom de sterkste op de massastart. (Foto: Pro Shots)

Schouten verovert zevende NK-titel op massastart

Op de massastart prolongeerde Schouten haar Nederlandse titel. De rijdster van easyJet bleef in de eindsprint haar ploeggenote Marijke Groenewoud voor. Suzanne Schulting werd op gepaste afstand derde.

Schouten werd voor de zevende keer Nederlands kampioene op dit onderdeel. Eerder triomfeerde ze in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en vorig seizoen. Annouk van der Weijden doorbrak begin vorig jaar de zegereeks van de Andijkse.

Dankzij haar zege op de massastart mag Schouten ook meedoen aan de EK afstanden. De nummer één op dit onderdeel staat namelijk zeer hoog in de selectievolgorde.