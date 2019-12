Bij de echte schaatsliefhebbers was ze al bekend als een toptalent en de regerend wereldkampioene bij de junioren, maar zaterdag liet Femke Kok zich voor het eerst echt zien aan het grote publiek. De pas negentienjarige Friezin werd ook tot haar eigen verrassing derde op de 500 meter bij de NK afstanden en mag naar de WK afstanden.

Dat de WK afstanden half februari in het Amerikaanse Salt Lake City zijn, hoorde Kok pas nadat ze zich had geplaatst voor haar eerste grote toernooi bij de senioren. "Ik dacht dat de WK in Calgary waren. Maar blijkbaar niet", lachte de tweedejaars junior in de catacomben van Thialf.

Kok hoefde zaterdag in Heerenveen op de 500 meter van de NK alleen Jutta Leerdam (37,74) en Letitia de Jong (37,93) voor zich te dulden. Met 38,14 haalde ze acht honderdsten af van haar persoonlijk record, bleef ze grote namen als Jorien ter Mors voor en pakte ze een ticket voor Salt Lake City.

Of de rijdster van het Gewest Friesland ook zal starten bij de WK op de snelste baan ter wereld, is nog maar de vraag. "Ik had hier geen rekening mee gehouden", glimlachte de inwoner van Nij Beets met de bronzen medaille om haar nek. "Ik moet nog maar even met mijn trainer gaan praten over wat ik allemaal ga rijden."

Want Kok richt zich dit seizoen eigenlijk vooral op de WK junioren, en dat toernooi is in de week na de WK afstanden acht tijdzones verderop in het Poolse Tomaszów Mazowiecki.

"Het lijkt me echt heel cool om op zo'n snelle baan te rijden in Salt Lake City, dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, een keer één training twee jaar geleden. Maar de WK junioren is voor mij wel echt het hoofddoel deze winter. Dus we moeten komende week maar een goed plan maken."

Femke Kok (rechts) op het NK-podium van de 500 meter naast Letitia de Jong (links) en Jutta Leerdam (midden). (Foto: Pro Shots)

'Ben niet bezig met verwachtingen'

Vorig seizoen was Kok de succesvolste schaatser bij de WK junioren in het Italiaanse Baselga di Pinè met goud in het allroundtoernooi, op de 1.500 meter en de teamsprint en zilver op de 500 en 1.000 meter.

Met de wereldtitel junioren op de kleine vierkamp trad ze in de voetsporen van bekende namen als de Duitse Anni Friesinger (1996), Ireen Wüst (2005), Marrit Leenstra (2008), de Japanse Miho Takagi (2012 en 2013), Antoinette de Jong (2014) en Leerdam (2017).

"Maar ik ben er niet echt mee bezig dat andere mensen zeggen dat ze nu veel van me verwachten", aldus Kok. "Ik moet het elke keer maar weer laten zien. En als ik van mezelf steeds meer ga verwachten, leg ik mezelf alleen maar extra druk op."

Kok heeft nog niet de keuze gemaakt of ze zich wil richten op het sprinten of het allrounden, al leek ze zaterdag op de 500 meter met een opening van 10,47 verdacht veel op een topsprinter. "Dat had ik nooit verwacht. Mijn snelste opening in Thialf was 10,7, dus dat is nogal een verschil."

"Maar bij de junioren gaat het allrounden nog steeds heel goed, dus daar focus ik me voorlopig op. Al moet ik wel toegeven dat de 3 kilometer niet de leukste afstand is, die vind ik lang en saai. De 500 meter vind ik heel leuk, want dan ga je supersnel. Dat klinkt als een sprinter? Ja, misschien wel."