Antoinette de Jong was zaterdag in tranen na haar vierde plek op de 3 kilometer bij de NK afstanden. De Europees kampioene allround greep op drie honderdsten naast een ticket voor de WK afstanden, nadat ze vrijdag ook al net naast de boot viel op de 1.500 meter.

"Ik wilde op de WK afstanden voor de titel en een wereldrecord gaan op de 3 kilometer. En nu mag ik niet eens rijden", snikte De Jong na haar race in Thialf. "Natuurlijk ben ik op zo'n moment best wel emotioneel, want ik ben geen robot. Om er op drie honderdsten naast te zitten, is heel frustrerend."

De 24-jarige Friezin, die vorig seizoen bij de WK afstanden vlak achter de Tsjechische Martina Sáblíková zilver pakte op de 3 kilometer, schaatste zaterdag in Heerenveen naar een eindtijd van 4.02,23. Teamgenote en olympisch kampioene Carlijn Achtereekte zat met 4.20,20 net aan de goede kant van de streep.

Een dag eerder werd De Jong ook al vierde op de 1.500 meter. Toen was het verschil met de nummer drie (Joy Beune) 0,39 seconden. "Het draait voor mij echt om de 1.500 en 3.000 meter", aldus de rijdster van Jumbo-Visma, die zich door een tweede plek in een klassementje op de 1.500 en 3.000 meter nog wel plaatste voor het WK allround.

"Dat is geen B-toernooi, maar over twee weken is hier de EK afstanden en dan moet ik vanaf de tribune toekijken bij 'mijn' afstanden. En bij de WK afstanden, als iedereen heel hard rijdt in Salt Lake City, zit ik misschien wel voor de tv. Dat is echt shit en doet nu heel veel pijn."

Antoinette de Jong na haar 3.000 meter in gesprek met haar coach Jac Orie. (Foto: Pro Shots)

De Jong wilde te graag

De Jong voelde zich fysiek erg sterk in aanloop naar de NK afstanden. Misschien voelde ze zich wel té goed, want ze liep tijdens haar races naar eigen zeggen tegen een oude fout aan dat ze te graag wilde.

"In de trainingen zag en voelde ik dat ik het goed deed en supermakkelijk achter de mannen van onze ploeg aan kon rijden. Als ik dan hier aan de start van de NK sta, wil ik laten zien wat er allemaal in me zit, maar wat komt er uit? Helemaal niks."

"Dat is zó frustrerend. Als ik me nou klote had gevoeld of ziek was, dan was dat een oorzaak geweest. Nu kan ik beter tegen Jac (haar coach Jac Orie, red.) zeggen: maak me niet zo goed. Maak me niet zo klaar voor deze wedstrijd. Misschien rijd ik dan beter."

De Jong vergeleek het gevoel dat ze tijdens haar races had met het hangen aan een klif. "Je valt bijna naar beneden, maar je wilt toch nog vasthouden; dát gevoel. Dat heb ik al best wel vaak meegemaakt en ik wilde niet dezelfde fout maken, maar het gebeurde toch."

De Nederlands kampioene op de 3 kilometer van de afgelopen twee seizoenen krijgt zondag op haar "pretnummers" de 1.000 en de 5.000 meter nog twee kansen om zich voor de WK afstanden te plaatsen. Op de slotdag van de NK staan ook nog de 1.000 meter en de 10.000 meter voor mannen op het programma en de massastart voor mannen en vrouwen.