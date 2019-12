Koen Verweij vindt dat hij op de 1.500 meter een ticket verdient voor de WK afstanden in Salt Lake City. De 29-jarige schaatser werd zaterdag bij de NK afstanden derde op de schaatsmijl, maar moet vrezen dat wereldrecordhouder Kjeld Nuis een aanwijsplek krijgt.

"Voor mij is het heel simpel: ik vind dat de top drie van vandaag naar de WK moet", benadrukte Verweij na zijn race in Thialf. "Als Nuis zulke grote kwaliteiten heeft dat hij een aanwijsplaats verdient, dan had hij hier ook op 70 procent goede zaken moeten kunnen doen."

Nuis (30) meldde zich maandag af voor de NK. De wereldrecordhouder en olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter had zes dagen hoge koorts en verloor 5 kilo aan lichaamsgewicht. Hij kampte bovendien ook nog met een voorhoofdsholteontsteking, waardoor de medische staf van Jumbo-Visma deelname aan de NK niet verantwoord vindt.

In principe worden de tickets voor de WK afstanden gegeven aan de beste drie schaatsers van de NK, maar de selectiecommissie van de KNSB heeft voor calamiteiten altijd nog één aanwijsplaats per afstand achter de hand. Pas na het toernooi in Heerenveen wordt duidelijk of Nuis daarvoor in aanmerking komt.

De mening van Verweij daarover is duidelijk: "Ik neem mezelf als voorbeeld: in 2017 reed ik bij het olympisch kwalificatietoernooi ook met gordelroos en koorts in de rondte. Toen had ik ook geen tweede kans en deed ik wat ik moest doen (Verweij werd tweede op de 1.500 meter achter Nuis, red.). Ik vind dat Nuis het nu ook had moeten laten zien. Vorige week stond hij al op het ijs, dus hij had er vandaag best kunnen staan. Strijden."