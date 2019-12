Thomas Krol heeft zaterdag bij de NK afstanden op imponerende wijze de 1.500 meter gewonnen. De wereldkampioen bleef Patrick Roest (zilver) en Koen Verweij (brons) voor. Sven Kramer werd slechts achtste.

De 27-jarige Krol reed met 1.43,86 de vijfde tijd ooit in Thialf. Daarmee was de schaatser van Jumbo-Visma precies een halve seconde langzamer dan het baanrecord van de Rus Denis Yuskov uit 2015.

Krol, die al twee keer zilver en twee keer NK-brons pakte op de schaatsmijl, hield Roest (1.44,78) bijna een seconde achter zich. Verweij maakte met 1.45,89 het podium compleet.

Kramer kwam er in de slotrit tegen zijn ploeggenoot Roest niet aan te pas en kwam niet verder dan 1.47,43. De Fries maakte vrijdag nog indruk met een snelle tweede tijd op de 5.000 meter. "Ik had een slechte opening en dan ben je eigenlijk direct kansloos", zei Kramer.

Titelverdediger Kjeld Nuis ontbreekt dit weekend op de NK afstanden. De Zuid-Hollander werd enkele dagen geleden geveld door een zware griep en moet hopen op een aanwijsplek voor de grote toernooien.

Sven Kramer kwam niet verder dan de achtste plek op de 1.500 meter. (Foto: Pro Shots)

Roest en Kramer plaatsen zich voor WK allround

Roest en Kramer verzekerden zich van deelname aan het WK allround (28 februari-1 maart in Hamar). Zij eindigden als eerste twee in een klassement over de 1.500 meter en de 5.000 meter van vrijdag. De winnaar van het NK allround (25-26 januari in Heerenveen) is de derde Nederlandse deelnemer aan dat WK.

De top twee van de NK afstanden plaatst zich op de 1.500 meter sowieso voor de WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City). Nummer drie Verweij zit in de wachtkamer voor een WK-ticket, want de afwezige Nuis kan nog worden aangewezen door de selectiecommissie van de KNSB.

Krol en Roest kwalificeerden zich ook voor de EK afstanden (10-12 januari in Heerenveen). De nummer drie van de 1.500 meter is nog niet zeker van deelname, maar staat wel hoog in de zogenoemde selectievolgorde. Bovendien kan Nuis ook voor dit toernooi nog een aanwijsplek krijgen.