Esmee Visser is zaterdag in Heerenveen Nederlands kampioene op de 3.000 meter geworden. Titelhoudster Antoinette de Jong en Ireen Wüst eindigden net naast het podium. Op de 500 meter veroverde Jutta Leerdam haar eerste Nederlandse afstandstitel.

De 23-jarige Visser bleef met 4.01,28 Irene Schouten slechts 62 honderdsten voor op de 3.000 meter. Het brons ging met 4.02,20 naar Carlijn Achtereekte, die nummer vier De Jong slechts drie honderdsten achter zich liet.

Voor Visser is het haar eerste Nederlandse titel op de 3.000 meter. Vorig jaar pakte de schaatsster van TalentNED op de 5.000 meter voor het eerst goud bij de NK afstanden.

Wüst, die al zeven keer Nederlands kampioene op de 3.000 meter werd, kwam niet verder dan de vijfde tijd. De Brabantse legde haar rit af in 4.02,65.

De top drie van de NK afstanden plaatst zich op de 3 kilometer voor de WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City) en tevens voor de EK afstanden (10-12 januari in Heerenveen). De 3.000 meter staat namelijk hoog in de zogenoemde selectievolgorde, waardoor de top drie al zeker is van deelname aan de EK.

Leerdam grijpt goud op 500 meter, Kok verrast

Op de 500 meter verbeterde Leerdam, die maandag 21 jaar wordt, met 37,75 haar persoonlijk record, dat ze in januari in Thialf op 37,83 zette. Letitia de Jong eindigde als tweede in 37,93, terwijl Femke Kok (38,14) verrassend het brons voor zich opeiste.

De pas negentienjarige Kok is de regerend wereldkampioene bij de junioren. Na een opening van 10,47 haalde het toptalent uit Friesland acht honderdsten van haar persoonlijke toptijd af.

Jorien ter Mors en titelverdedigster Janine Smit vielen beiden buiten de top drie. Ter Mors, die in 2017 en 2018 de Nederlandse titel op de 500 meter pakte, werd vrijdag slechts tiende op de 1.500 meter en vertelde na haar race dat ze zich al een kleine drie weken niet fit voelt.

Zaterdag wist Ter Mors zich ook op de 500 meter niet in de WK-selectie te schaatsen. Met de zesde tijd van 38,46 kwam ze ruim drie tienden tekort. Smit, die vorig jaar het goud won voor Letitia de Jong en Leerdam, kwam niet verder dan de tiende tijd (38,66).

De top drie van de NK afstanden plaatst zich voor de WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City) en in principe ook voor de EK afstanden (10-12 januari in Heerenveen). De 500 meter staat helemaal onderaan in de zogenoemde selectievolgorde, waardoor de sprintsters nog niet helemaal zeker zijn van de EK.

De 500 meter telt ook mee voor de kwalificatie voor het WK sprint (28 februari-1 maart in Hamar). De top twee van een klassement over de 500 meter en de 1.000 meter van zondag mag naar Noorwegen. De winnaar van het NK sprint (25-26 januari in Heerenveen) is de derde Nederlandse deelnemer aan dat WK.

Tweedejaars junior Femke Kok verraste ook zichzelf met brons op de 500 meter. (Foto: Pro Shots)