NK afstanden ·

Met nog één rit te gaan weten we in ieder geval dat Janine Smit haar nationale titel hoe dan ook kwijt is. De titelverdedigster komt tot 38,66. Jorien ter Mors, nog altijd op de weg terug na blessureleed, rijdt met 38,46 zelfs sneller, maar komt ook niet in de buurt van de toptijd van Leerdam, die zeker is van het podium.