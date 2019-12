Na anderhalf jaar waarin hij internationaal slechts twee keer op het podium stond, bewees Dai Dai Ntab vrijdag met een razendsnelle 500 meter bij de NK afstanden in Heerenveen dat hij nog wel degelijk mee kan in het geweld van de buitenlandse sprinters.

Hij wist waar het door kwam - de Nederlandse schaatsers moesten in november en december flink trainen om goed te kunnen zijn bij de NK afstanden - maar toch was het voor Ntab de afgelopen weken niet altijd even makkelijk om een bijrol te spelen in de wereldbeker.

De 25-jarige schaatser van Team Reggeborgh werd in Minsk nog wel derde bij de eerste internationale 500 meter van het seizoen, maar daarna volgden een negende, een vijftiende, een vijfde en een elfde plaats op de kortste afstand.

"Voor mijn gevoel werd gezegd dat we als Nederlandse 500 meter-rijders voorbij werden gereden door de buitenlanders", aldus Ntab. "Maar uiteindelijk moet je je als Nederlander bij deze NK gewoon plaatsen voor WK's en schaatsers uit andere landen hebben dat probleem niet. Dus ik kon die negende en elfde plaatsen wel wat relativeren."

Vrijdag bewees Ntab dat hij nog steeds met de besten mee kan doen. De pupil van Gerard van Velde werd Nederlands kampioen in 34,37, wereldwijd de snelste tijd van het seizoen en de derde tijd ooit gereden in Thialf.

"Dit is erg lekker, ik haal bijna drie tienden van mijn persoonlijk record in Heerenveen af", zei de nu drievoudig Nederlands kampioen, die ook een voordeel zag in zijn mindere uitslagen in de wereldbeker. "Het houdt je scherp. Je denkt: ben ik wel goed genoeg? Daardoor ben je erg gefocust op de dingen die beter moeten. En ik wist dat als ik echt uitgerust ben, ik heel hard kan rijden."

Dai Dai Ntab reed zijn snelste 500 meter ooit in Thialf. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb het plezier teruggevonden'

Dat gevoel was er de afgelopen twee jaar niet altijd bij Ntab, die een moeilijke periode kende nadat hij in december 2017 bij het olympisch kwalificatietoernooi twee keer vals startte en daardoor niet naar de Winterspelen van Pyeongchang mocht.

"Het OKT heeft veel plezier voor mij weggenomen", aldus Ntab. "Ik heb het hele vorige seizoen nodig gehad om het plezier terug te vinden en me weer lekker te voelen. Aan het eind van de afgelopen zomer dacht ik: wat heb ik de laatste anderhalf jaar nou gepresteerd? Niet veel. Maar uiteindelijk heb ik maar één jaar echt verpest omdat ik mentaal niet helemaal scherp was."

Vanaf het begin van dit seizoen was die mentale scherpte er wel weer. "Het klinkt heel stom, maar ik heb het plezier teruggevonden door lekker te schaatsen. In de zomer na de Spelen heb ik er met mensen over gesproken hoe ik de klap van het OKT ging verwerken. Ik ging met een olympische droom naar bed en stond ermee op, hoe kom ik er overheen dat het niet gelukt is?"

"De truc is om het probleem op te lossen tijdens het schaatsen. Ik had die zoektocht in het vorige seizoen echt nodig. Daardoor dacht ik deze winter eigenlijk gelijk: ik zit lekker in mijn vel, er is niks dat me tegenhoudt, het komt wel goed. En nu moet ik mijn kop erbij houden tot en met de WK afstanden."

De NK afstanden gaat zaterdag verder met de 500 meter voor vrouwen (15.25 uur), de 1.500 meter voor mannen (16.01 uur) en de 3.000 meter voor vrouwen (16.54 uur).