De wreedheid van de NK afstanden werd vrijdag op de openingsdag het best geïllustreerd door Ronald Mulder. De titelverdediger kreeg aan het begin van zijn 500 meter materiaalpech, werd slechts elfde en weet dat zijn seizoen er eind december al zo goed als opzit.

Een half uurtje na zijn belangrijkste 500 meter van het seizoen haalt Mulder in de catacomben van Thialf de boosdoener van zijn mislukte race uit zijn tas. Hij wijst op de brug van zijn rechterschaats, die kapot is. "Laten we het er maar op houden dat ik te explosief ben", maakt Mulder een grapje zonder te lachen.

De Nederlands recordhouder op de 500 meter droomde net als alle Nederlandse topschaatsers van succes op de WK afstanden in Salt Lake City (13-16 februari), maar daarvoor had hij vrijdag in Heerenveen in de top drie moeten eindigen. Op één nog werkende schaats kwam hij niet verder dan een tijd van 35,38, waarmee hij ruim een halve seconde langzamer was dan de nummer drie Kai Verbij (34,87).

"Ik merkte na 70 meter dat mijn schaats kapot was gegaan", baalt de 33-jarige Mulder. "Ik dacht alleen maar: doorgaan, doorgaan, maar ik kwam geen bocht meer door. De tijd verbaast me eigenlijk nog, maar daar koop ik helemaal niks voor. Ik had maar één kans en helaas liet mijn materiaal me in de steek. Dit is me nog nooit overkomen."

De kapotte schaats van Ronald Mulder. (Foto: NU.nl/Daan de Ridder)

'Ik val óveral naast'

De sprinter van Team Reggeborgh plaatste zich door zijn elfde plaats in ieder geval niet voor de EK afstanden, de WK afstanden en de laatste wereldbekers van het seizoen. Hij heeft nog een kans om het WK sprint te halen - of via de NK afstanden of via het NK sprint - maar voor de 500 meter-specialist lijkt dat niet heel realistisch.

"Het is zó balen, want ik val niet even nergens naast. Nee, ik val óveral naast", aldus Mulder. "Fysiek voelde ik me goed, vorige week reed ik nog 34,9 in een trainingswedstrijd. Vrijdagmiddag heb ik superlekker ingereden. In de race was ik ook goed op weg, maar na 70 meter kon ik niet meer schaatsen."

Tussen 1993 en 2016 werden bij de NK afstanden nog twee 500 meters gereden, maar dat is afgeschaft omdat er bij de Olympische Spelen ook nog maar één omloop wordt geschaatst op de kortste afstand. Voor Mulder was er daardoor geen herkansing

"Het liefst had ik deze race meteen over willen doen, maar dat gaat niet. Dit is zó zuur. Wat nu? Tja, ik had niet veel verder gekeken dan de finish van mijn 500 meter op deze NK. En nu is het gewoon klaar. Ik ben er behoorlijk kapot van."

Jan Smeekens schreeuwt het uit na zijn 500 meter. (Foto: Pro Shots)

Smeekens is juist zeer opgelucht

Jan Smeekens zat begin november bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in de positie van Mulder. De wereldkampioen van 2017 werd slechts achtste op de 500 meter bij de eerste wedstrijd van het seizoen en miste daardoor voor het eerst in zijn vijftienjarige carrière de eerste World Cups.

De opluchting was daarom groot toen de 32-jarige Smeekens vrijdag na zijn race zag dat hij met 34,81 tweede was geworden achter Dai Dai Ntab en zich zo kwalificeerde voor de WK afstanden. "Ik brulde het dak eraf", lacht de sprinter van Jumbo-Visma.

"De 500 meter is een heel slechte afstand voor je bloeddruk. Je moet het altijd maar laten zien en het zit in kleine details, waar je heel veel voor moet doen. Daardoor heb je heel hoge pieken en heel diepe dalen. Ronald zit er nu naast, dat is klote voor hem. Voor mij is dit een piek, het is heel cool om het te laten op het moment dat het moet."

De NK afstanden gaat zaterdag verder met de 500 meter voor vrouwen (15.25 uur), de 1.500 meter voor mannen (16.01 uur) en de 3.000 meter voor vrouwen (16.54 uur.)