Sven Kramer vierde zijn goede tijd op de 5 kilometer vrijdag bij de NK afstanden in Thialf met een vingertje op zijn mond. De twintigvoudig Nederlands afstandskampioen bewees met zijn tweede plaats achter Patrick Roest dat hij nog mee kan doen met de wereldtop.

"Er wordt veel gepraat en gesuggereerd over hoe ik ervoor sta", zei de 33-jarige Kramer nadat hij op de 5.000 meter met 6.10,91 zijn zesde tijd ooit had geschaatst in Heerenveen. "Sommige dingen worden groter gemaakt dan dat ze zijn, waardoor er niet altijd een objectief beeld wordt geschetst. Maar het gaat uiteindelijk om de resultaten."

Die resultaten waren de afgelopen anderhalf jaar niet altijd meer even goed, nadat de Fries in de twaalf seizoenen daarvoor heerste in het langebaanschaatsen. Deze winter begon hij met een derde plek op de 5 kilometer bij het kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups, waarna hij met de dertiende plek in Minsk zijn slechtste resultaat ooit neerzette op de 5.000 meter in wereldbekerverband.

Verklaringen waren er zeker, want Kramer kampt al jaren met rugproblemen. Bovendien liep hij half oktober bij een fietstraining een knieblessure op door een aanrijding met een auto. Het zorgde de afgelopen maanden voor twijfels over de vorm van de Fries, ook bij de buitenwacht.

"Het vingertje voor mijn mond was niet persoonlijk bedoeld", zei Kramer vrijdag in Thialf. "Ik probeer zo goed en zo kwaad mijn goede ritten neer te zetten en dat is niet altijd even makkelijk. Deze 5 kilometer was vooral een overwinning op mezelf. Ja, ik heb mijn benen laten spreken."

Het NK-podium van de 5.000 meter, met Sven Kramer, Patrick Roest en Jorrit Bergsma. (Foo: Pro Shots)

'Ik wist dat het steeds beter ging'

Kramer bewees vorige week bij een trainingswedstrijd met een baanrecord op de 3 kilometer in Heerenveen al dat zijn vorm groeiende is, nadat hij na de 5.000 meter in Minsk ruim een maand geen wedstrijd meer had geschaatst.

"Ik wist dat het steeds beter ging", aldus de rijder van Jumbo-Visma. "Maar ik ben wisselvallig geweest en heb ook weleens gehad dat het de ene dag goed was en de andere dag heel slecht. Gelukkig was dat vandaag niet het geval. Ik ben heel blij met deze race en de manier waarop ik geschaatst heb."

Kramer weet dat hij voorlopig moet leren omgaan met zijn rugblessure. Als hij al een operatie zal ondergaan, zal dat in ieder geval niet tijdens het seizoen gebeuren. "Het is managen, alles zo goed en zo heel mogelijk houden. Dat gaat nu goed. Maar ik herstel wat minder snel dan vroeger en moet zuinig op mezelf zijn."

"Dat betekent niet dat ik niet hard kan rijden, maar ik moet het soms wel wat anders benaderen. Maar uiteindelijk komen we nu bij de toernooien waar het om gaat, hierbij vallen de World Cups in het niet. Dus deze race is heel mooi meegenomen."

Patrick Roest prolongeerde zijn titel op de 5 kilometer. (Foto: Pro Shots)

Roest: 'Sven zat dichter bij me dan laatste twee jaar

Kramer moest op de openingsdag van de NK afstanden nog wel Roest voor zich dulden. De wereldkampioen allround prolongeerde zijn titel door 6.09,79 te klokken, al zag hij ook dat zijn ploeggenoot maar iets meer dan een seconde trager was.

"Sven zit dichter bij mij dan hij in de afgelopen twee jaar gezeten heeft", concludeerde de 24-jarige Roest. "Het was dus flink knokken voor mij."

De Lekkerkerker zag de afgelopen weken dat Kramer steeds sterker werd. "Ik weet natuurlijk hoe het met Sven gaat, dat zijn rug langere tijd niet op orde is geweest, maar dat het nu weer goed gaat en hij dat ook meteen weer op het ijs kan laten zien. Ik wist dus dat hij gevaarlijk zou zijn vandaag."

Uiteindelijk was Roest nog wel de winnaar in de strijd tussen de twee Jumbo-Visma-toppers, ook doordat hij na zijn ploeggenoot startte. "Vandaag was ik weer beter, maar ik heb ook gezien dat het zo andersom kan zijn als ik een slechte dag heb en Sven een heel goede dag heeft. Het is dus zaak om scherp te blijven."