Jorien ter Mors eindigde vrijdag slechts als tiende op de 1.500 meter bij de NK afstanden, waardoor ze ver weg bleef van een ticket voor de WK afstanden. De drievoudig Nederlands kampioene op de schaatsmijl was niet echt verrast door haar slechte optreden in Thialf.

"Ik merk al sinds de wereldbeker in Nur-Sultan (6-8 december, red) dat ik niet fit ben", zei de dertigjarige Ter Mors na haar race. "Ik zoek al ruim twee weken naar een oplossing, maar het lukt nog niet echt."

De olympische kampioene op de 1.500 meter van 2014 had het erg zwaar in de laatste 800 meter en gaf met een eindtijd van 1.57,88 meer dan twee seconden toe op de top drie, die bestond uit Melissa Wijfje (goud), Ireen Wüst (zilver) en Joy Beune (brons).

"Ik heb veel snelheid in de benen, maar het moet niet veel langer duren dan 400 meter", zei Ter Mors met een wrange glimlach. "Ik merk dat ik al heel snel verzuur, na 700 meter was ik vandaag eigenlijk al klaar. Ik heb geprobeerd mijn beste vorm naar boven te toveren, ook in mijn hoofd, maar tevergeefs."

De schaatsster van Team IKO, die het hele vorige seizoen miste door een knieoperatie, weet niet waarom ze zich al een tijdje niet fit voelt. "Dat is het frustrerende. Als je weet wat er aan de hand is, kun je er ook naar handelen. Maar er is niks te zien; ik heb geen koorts, geen verkoudheid, geen raar bloedbeeld. Het loopt fysiek gewoon niet sinds Nur-Sultan."

Melissa Wijfje veroverde op de 1.500 meter haar eerste Nederlandse titel. (Foto: Pro Shots)

'Ik wist dat ik niet in vorm was'

Ter Mors stond vrijdagavond nog redelijk monter in de catacomben van Thialf, hoewel ze door haar tiende plaats zeker weet dat ze in februari niet kan proberen om - na 2016 - voor de tweede keer wereldkampioen te worden op de 1.500 meter.

"Misschien ben ik niet heel terneergeslagen, omdat ik wel een klein beetje wist dat dit eraan zat te komen", aldus de Twentse. "Als ik deze week heel goed was geweest, had ik meer gebaald. Nu was het niet echt een verrassing dat ik slecht reed."

Ter Mors heeft bovendien de 500 meter van zaterdag en de 1.000 meter van zondag om zich alsnog in de Nederlandse WK-ploeg te schaatsen. "We zijn pas op dag één van dit toernooi. Ik ga zeker niet nu al opgeven, dat is geen optie."

"Morgen is het maar één rondje en zondag zijn het twee rondjes; hopelijk valt dat beter in de smaak. Ik kan wel blijven hangen in dat het niet gaat, maar daar wordt het uiteindelijk ook niet beter van. Dus ik heb me voorgenomen eraan vast te houden dat ik goede temporondjes neerzet en technisch goed rijd. Maar als mijn lichaam me zoals vandaag niet meer geeft, dan is dat helaas niet anders."