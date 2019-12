Melissa Wijfje heeft vrijdag bij de NK afstanden in Heerenveen verrassend de titel op de 1.500 meter veroverd. De Zuid-Hollandse hield Ireen Wüst net van het goud af. Jorien ter Mors stelde teleur

De 24-jarige Wijfje kwam in Thialf tot een tijd van 1.55,65. Daarmee bleef ze titelverdedigster Wüst, die al acht keer Nederlands kampioene werd op de schaatsmijl, slechts vier honderdsten voor.

Het is de eerste keer dat Wijfje een nationale afstandstitel verovert. Vorig jaar moest de rijdster van Gewest Friesland op de 1.500 meter genoegen nemen met het brons, achter Wüst en Antoinette de Jong.

Joy Beune eindigde in 1.55,87 als derde en verzekerde zich net als Wijfje en Wüst van deelname aan de WK afstanden. De Jong greep met de vierde tijd (1.56,16) net naast een ticket voor het toernooi in Salt Lake City.

Ireen Wüst greep net naast haar negende nationale titel op de 1.500 meter. (Foto: Pro Shots)

Ter Mors stelt teleur met tiende plaats

Ter Mors kwam met 1.57,88 niet verder dan de tiende plaats. De Twentse bekroonde haar rentree bij het World Cup Kwalifatie Toernooi in Heerenveen begin november met de winst op de 1.500 meter, maar kwam bij de eerste World Cups niet in de buurt van het podium

De top drie van de NK afstanden plaatst zich voor de WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City) en in principe ook voor de EK afstanden (10-12 januari in Heerenveen). De nummers twee en drie van de 1.500 meter staan laag in de zogenaamde selectievolgorde, waardoor die nog niet zeker zijn van de EK.

De 1.500 meter telt bovendien ook mee voor de kwalificatie voor het WK allround (28 februari-1 maart in Hamar). De top twee van een klassement over de 1.500 meter en de 3.000 meter van zaterdag mag naar Noorwegen. De winnaar van het NK allround (25-26 januari in Heerenveen) is de derde Nederlandse deelnemer aan dat WK.