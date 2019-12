Dai Dai Ntab heeft vrijdag op de openingsdag van de NK afstanden in Heerenveen zijn derde Nederlandse titel op de 500 meter veroverd. Jan Smeekens (zilver) en Kai Verbij (brons) mogen ook naar de WK afstanden, terwijl uittredend Nederlands kampioen Ronald Mulder het grootste slachtoffer was.

Ntab maakte veel indruk door met 34,37 de derde tijd ooit te schaatsen in Thialf. Alleen Michel Mulder en de Rus Pavel Kulizhnikov waren ooit sneller over 500 meter in Heerenveen (34,31).

Smeekens snelde in de laatste rit naar de tweede tijd (34,81) en was zichtbaar opgelucht. Verbij eindigde in 34,87 als derde. Hein Otterspeer (vierde in 34,91) greep net naast een WK-ticket.

Michel Mulder, de enige Nederlandse olympisch kampioen op de 500 meter (2014), eindigde in 35,27 slechts als negende. Zijn tweelingbroer Ronald Mulder bleef met de elfde tijd (35,38) ook ver weg van de prijzen.

De top drie van de NK afstanden plaatst zich voor de WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City) en in principe ook voor de EK afstanden (10-12 januari in Heerenveen). De 500 meter staat laag in de zogenaamde selectievolgorde, waardoor vooral de nummer twee en drie nog niet zeker zijn van de EK.

De 500 meter telt bovendien ook mee voor de kwalificatie voor het WK sprint (28 februari-1 maart in Hamar). De top twee van een klassement over de 500 meter en de 1.000 meter van zondag mag naar Noorwegen. De winnaar van het NK sprint (25-26 januari in Heerenveen) is de derde Nederlandse deelnemer aan dat WK.

Smeekens plaatste zich niet voor World Cups

Ntab was eerder Nederlands kampioen 500 meter in 2017 en 2018. Vorig jaar werd hij tweede achter Ronald Mulder.

Smeekens (32) is zesvoudig Nederlands kampioen op de kortste afstand en de enige Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter (2017). Begin november werd hij echter slechts achtste bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker, waardoor hij voor het eerst niet mee mocht doen voor de World Cups. Sinds zijn debuut in het seizoen 2005/2006 was hij er altijd bij.

Verbij pakte ook in 2018 NK-brons op de 500 meter. Hij was in 2016 Nederlands kampioen.