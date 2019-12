Bij de NK afstanden staat voor de schaatsers veel meer op het spel dan alleen de nationale titels. Van vrijdag tot en met zondag zijn er in Thialf startplaatsen te verdienen voor alle grote toernooien van deze winter. Een overzicht van de selectieprocedures en het programma.

EK afstanden

De selectieprocedure voor het eerste titeltoernooi van het seizoen is meteen de lastigste. Omdat er bij de EK afstanden (10-12 januari in Heerenveen) per sekse maar tien Nederlanders mee mogen doen en er meer startplaatsen zijn (drie op de 500, 1.000, 1.500 en 3.000/5.000 meter en twee op de massastart) heeft de KNSB een zogenaamde selectievolgorde gemaakt.

Deze kansenmatrix is bekend van de laatste paar Olympische Spelen en is gebaseerd op recente uitslagen van Nederlanders in internationale wedstrijden. Afstanden waarop meer succes is behaald, krijgen voorrang ten opzichte van afstanden met minder succes.

De top drie op elke afstand (behalve de 5.000 meter voor vrouwen en de 10.000 meter voor mannen) bij de NK afstanden wordt ingevuld in de selectievolgorde en op die manier komt er een Nederlandse EK-selectie uit (bondscoach Jan Coopmans selecteert de duo's voor de massastart).

Daarbij heeft de selectiecommissie van de KNSB nog één aanwijsplaats per sekse achter de hand voor de ploegenachtervolging, voor het geval dat een van de voorgeselecteerde schaatsers zich niet op eigen kracht plaatst.

Bij de vrouwen zitten Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Melissa Wijfje in de voorselectie en bij de mannen Patrick Roest, Douwe de Vries en Marcel Bosker. Zij zijn de enige zes die in aanmerking komen voor een aanwijsplaats voor de ploegenachtervolging, die niet per definitie gebruikt hoeft te worden.

Selectievolgorde mannen 1. Winnaar 5.000 meter

2. Winnaar 1.500 meter

3. Winnaar 1.000 meter

4. Nummer 2 van 1.500 meter

5. Nummer 2 van 1.000 meter

6. Nummer 3 van 1.000 meter

7. Massastart

8. Nummer 2 van 5.000 meter

9. Nummer 3 van 1.500 meter

10. Nummer 1 van 500 meter

11. Nummer 3 van 5.000 meter

12. Nummer 2 van 500 meter

13. Nummer 3 van 500 meter

Selectievolgorde vrouwen 1. Winnaar 1.500 meter

2. Winnaar 3.000 meter

3. Massastart

4. Winnaar 1.000 meter

5. Nummer 2 van 3.000 meter

6. Nummer 2 van 1.000 meter

7. Nummer 3 van 3.000 meter

8. Nummer 3 van 1.000 meter

9. Nummer 2 van 1.500 meter

10. Nummer 3 van 1.500 meter

11. Winnaar 500 meter

12. Nummer 2 van 500 meter

13. Nummer 3 van 500 meter

WK afstanden

Het voor de schaatsers belangrijkste toernooi van het seizoen is van 13 tot en met 16 februari in het Amerikaanse Salt Lake City.

Er zijn geen beperkingen aan het aantal Nederlandse deelnemers aan de WK afstanden, dus de top drie van elke afstand bij de NK afstanden mag naar Salt Lake City. De enige uitzonderingen zijn de 5.000 meter voor vrouwen en de 10.000 meter voor mannen, waarvoor maar twee startplaatsen zijn.

Bondscoach Coopmans selecteert vervolgens de Nederlandse ploegen voor de teamonderdelen (ploegenachtervolging, massastart en teamsprint).

WK allround

Voor het WK allround (28 februari-1 maart in het Noorse Hamar) zijn er bij de NK afstanden twee van de drie tickets te verdienen. De top twee van een klassement over de 1.500 en 5.000 meter (mannen) en de 1.500 en 3.000 meter (vrouwen) mag naar Noorwegen.

De laatste twee Nederlandse deelnemers aan het WK allround worden bekend bij het NK allround (25-26 januari in Heerenveen), waar de winnaars zich kwalificeren voor het wereldkampioenschap.

WK sprint

De selectieprocedure voor het WK sprint (dat ook van 28 februari tot en met 1 maart wordt gehouden in Hamar) is vergelijkbaar met die voor het WK allround.

Bij de NK afstanden wordt een klassement gemaakt over de 500 en 1.000 meter; de top twee van deze rangschikking mag naar Noorwegen. De derde deelnemer bij de mannen en de vrouwen is de winnaar van het NK sprint (25-26 januari in Heerenveen).

Calamiteiten

Zoals altijd heeft de selectiecommissie van de KNSB zich ingedekt voor het geval wereldtoppers zich door pech en/of blessures bij de NK afstanden niet weten te plaatsen voor de grote toernooien.

"In, naar het oordeel van de selectiecommissie, zeer uitzonderlijke gevallen kan de selectiecommissie per sekse en per afstand één rijder aanwijzen voor een internationale wedstrijd of een internationaal kampioenschap", zo staat er in het selectiedocument van de KNSB.

Dit is de achterdeur waar in ieder geval Kjeld Nuis op moet hopen. De regerend Nederlands kampioen en wereldrecordhouder op de 1.000 en 1.500 meter heeft zich vanwege ziekte afgemeld voor de NK afstanden en kan dus alleen nog via een aanwijsplaats naar de EK of de WK's.

De selectiecommissie zal zich pas volgende week, na de NK afstanden, buigen over de zaak van Nuis, en eventuele andere aanwijsplaatsen.

Ireen Wüst is bij de vrouwen ruim recordhouder met achttien keer goud bij NK afstanden. (Foto: Pro Shots)

Programma NK afstanden

Vrijdag 27 december

18.20 uur: 500 meter mannen

18.58 uur: 1.500 meter vrouwen

19.52 uur: 5.000 meter mannen



Zaterdag 28 december

15.25 uur: 500 meter vrouwen

16.01 uur: 1.500 meter mannen

16.54 uur: 3.000 meter vrouwen

Zondag 29 december

13.10 uur: 5.000 meter vrouwen

14.13 uur: 10.000 meter mannen

16.04 uur: 1.000 meter vrouwen

16.45 uur: 1.000 meter mannen

17.25 uur: Massastart vrouwen

17.45 uur: Massastart mannen