Ireen Wüst en Antoinette de Jong nemen het vrijdag op de eerste dag van het NK afstanden tegen elkaar op in de slotrit op de 1.500 meter. Dat heeft de loting dinsdag bepaald.

Wüst is de regerend Nederlands kampioene op de 1.500 meter. De 33-jarige Brabantse verwees De Jong vorig jaar naar het zilver in Thialf. Ook de wereldtitel en olympische titel op deze afstand zijn in handen van Wüst.

Op de 1.500 meter voor vrouwen nemen Melissa Wijfje en Carlijn Achtereekte het in de voorlaatste rit tegen elkaar op. Een rit eerder komt Jorien ter Mors op het ijs, zij schaatst tegen Reina Anema.

De mannen starten de NK afstanden vrijdag met de 500 meter en de 5.000 meter. Op de kortste afstand komt titelverdediger Ronald Mulder in de negende rit in actie tegen Dai Dai Ntab. Een rit later komt met Kai Verbij nog een kanshebber op het ijs. Michel Mulder en Jan Smeekens sluiten de 500 meter af.

Patrick Roest hoopt op de 5.000 meter zijn titel te prolongeren. De 24-jarige rijder van Lotto-Jumbo neemt het in de laatste rit op tegen Douwe de Vries. Een rit eerder rijdt Jorrit Bergsma, de nummer twee van vorig jaar, tegen Jan Blokhuijsen. Tienvoudig Nederlands kampioen Sven Kramer start in rit zes tegen Marcel Bosker.