Kjeld Nuis moet de NK afstanden van deze week in Thialf aan zich voorbij laten gaan. De schaatser van Jumbo-Visma, die herstellende is van een zware griep, kan zich daardoor niet op eigen kracht voor de grote toernooien in 2020 plaatsen.

De dertigjarige Nuis had zes dagen hoge koorts en verloor 5 kilo aan lichaamsgewicht. Hij kampt bovendien ook nog met een voorhoofdsholteontsteking, waardoor de medische staf van Jumbo-Visma deelname aan de NK niet verantwoord vindt.

Op de NK zijn tickets te verdienen voor de WK en EK afstanden en de WK allround/sprint. Nuis moet nu hopen dat de selectiecommissie van de KNSB hem een aanwijsplek gunt. Coach Jac Orie noemt de afwezigheid van Nuis "ontzettend balen".

Nuis, die bij de Olympische Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea goud op de 1.000 en 1.500 meter veroverde, kroonde zich vorig jaar op de NK tot kampioen op die afstanden. Bij de World Cup-finale in Salt Lake City verbeterde hij bovendien het wereldrecord op zijn favoriete nummers.

Nuis won goud op 1.500 meter in Minsk

Op het World Cup-kwalificatietoernooi in november van dit jaar verdiende Nuis tickets voor de wereldbekers op de 1.000 en 1.500 meter. In Minsk veroverde hij vervolgens goud op de schaatsmijl, zijn enige individuele zege tot dusver op het wereldbekercircuit.

Nuis leverde ook een bijdrage aan de twee gouden medailles die de Nederlandse ploeg - bestaande uit Nuis, Thomas Krol, Ronald Mulder en Kai Verbij - op de teamsprint in Minsk en het Poolse Tomaszów Mazowiecki veroverde.

De NK afstanden beginnen vrijdag en duren tot en met zondag in Thialf.