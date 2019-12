Sven Kramer heeft in de aanloop naar de NK afstanden van volgende week het vertrouwen in zichzelf flink opgekrikt. De Fries reed vrijdag tijdens een trainingswedstrijd in Heerenveen een officieus Nederlands record op de 3.000 meter.

De 33-jarige Kramer kwam in Thialf tot een tijd van 3.37,39. Daarmee was de negenvoudig wereldkampioen allround zes honderdsten sneller dan zijn eigen Nederlands record, dat hij in 2017 in Inzell neerzette.

"Ik word hier zielsgelukkig van", jubelde Kramer na zijn toptijd tegenover Schaatsen.nl. "Dit zijn van die goede dagen waar ik hoop uit put en motivatie van krijg."

"Voor mij is het een bevestiging van het gevoel dat ik altijd al heb en als het dan de goede kant op valt, gaat het meteen hard", vervolgde hij. "De afgelopen tijd was niet om over naar huis te schrijven, maar mijn onderbuikgevoel vertelde me dat ik nog altijd tot zulke dingen in staat ben."

De schaatser van Jumbo-Visma dook ook bijna een seconde onder het baanrecord van zijn ploeggenoot Patrick Roest, die twee maanden geleden 3.38,17 realiseerde. Omdat de trainingswedstrijd in een kwartetstart werd verreden, wordt deze tijd niet officieel erkend.

'Misschien moet ik maar een week in bed gaan liggen'

Met zijn toptijd van vrijdag lijkt Kramer precies op tijd in vorm te zijn voor de NK afstanden, die van 27 tot en met 29 december in Heerenveen plaatsvinden. Hij realiseert zich echter dat het er over een week weer anders uit kan zien.

"Die garantie heb je nooit, maar als ik volgende week op deze manier rondrijd, kan het een leuk weekend worden. Misschien moet ik maar een week in bed gaan liggen", grapte hij.

De viervoudig olympisch kampioen is tot nu toe bezig aan een teleurstellend seizoen. Hij kwalificeerde zich weliswaar voor de eerste wereldbekers op de 1.500 en 5.000 meter, maar in Minsk kwam hij eind vorige maand niet verder dan de dertiende plek op de 5 kilometer.

Kramer sloot eerder uit dit seizoen onder het mes te gaan

Enkele dagen geleden liet Kramer nog weten dat zijn slepende rugblessure onvoorspelbaarder is dan ooit, waardoor hij met onzekerheid naar de NK afstanden van volgende week toewerkt.

"Normaal kijk ik altijd hoe ik een wedstrijd kan winnen en hoe ik ga excelleren, maar nu ben ik constant bezig om de boel heel te houden", zei hij afgelopen dinsdag bij een persmoment in Wolvega. "Dat is een heel andere mindset dan ik gewend ben en die vind ik niet echt leuk. Maar ik ben er wel toe gedwongen. Ik sta er nu oké voor, maar het is moeilijk om te zeggen of dat straks ook zo is. Het blijft fragiel."

Kramer, die al jaren met rugproblemen kampt, gaf toen ook aan dat hij bij de trainingswedstrijd in Thialf zijn rug wilde testen en niet van plan was om zich te sparen. Hij sloot onlangs wel uit dat hij dit seizoen nog een operatie ondergaat om de blessure te verhelpen.