Ondanks teleurstellende resultaten op de eerste World Cups begint Antoinette de Jong vrijdag met veel vertrouwen aan de NK afstanden in Thialf. De 24-jarige schaatsster van Jumbo-Visma leerde de laatste maanden dat ze zichzelf vaker op één moet zetten om het uiterste uit zichzelf te kunnen halen.

"Ik reed als een pannenkoek, meer kan ik er niet van maken". De Jong was eind november bij de NOS in niet mis te verstane bewoordingen hard voor zichzelf toen in het Poolse Tomaszów Mazowiecki voor de tweede wereldbeker op rij teleurstelde op de 3 kilometer.

Na een uitstekend kwalificatietoernooi in Thialf, waar ze op vier verschillende afstanden wereldbekertickets veroverde, wilde het simpelweg gewoon niet vlotten op de eerste World Cups in het Wit-Russische Minsk en Polen.

"Dat lag aan meerdere factoren. Maar het was wel stom dat ik er voor de World Cups allemaal dingetjes naast ging doen, zoals interviews. Dat is wel een punt van kritiek", blikte De Jong onlangs tijdens een persmoment in Wolvega terug op die moeizame periode.

Wat ook niet meehielp, is dat haar vriend enkele dagen voor de eerste reeks World Cups zijn schouderblad en duim brak. "Ik ben best wel een zorgzaam type die alles een beetje opzij zet om voor hem te zorgen en dat was lastig. Ook omdat ik weg moest. Dat was even slikken. Het kostte veel energie en dat was jammer."

"Ik stond vermoeider op de baan het ijs was ook nog eens zacht, dus ik moest het compenseren met kracht die er niet was. Ik heb er vooral van geleerd, want ik zet mezelf nu meer op één. Ik ben thuis heel zorgzaam, maar bij het schaatsen moet je juist egoïstisch zijn en je focussen op jezelf. Het is goed dat ik dit nu een keer meegemaakt hebt."

Antoinette de Jong stelde teleur op de eerste World Cups. (Foto: Pro Shots)

'Ik maak me niet zo druk over mijn vorm'

De Jong ziet haar teleurstellend verlopen eerste World Cups vooral ook als drijfveer om technisch beter te worden. Zo klaagde ze na haar 3 kilometer in Tomaszów Mazowiecki dat ze uit haar schaatshoeken reed en zegt ze dat ze achter de feiten aan liep omdat er een "soort fout in haar automatische piloot" zat.

"Op een 3 kilometer raak je met nog drie ronden te gaan vermoeid en gaat er een vechtmodus aan, maar daar zat bij mij een technische fout in", vertelt ze. "Ik ging meer voorover zitten, terwijl ik mijn kniehoek vooruit moet blijven duwen en mijn slagen af moet maken in plaats van zo snel mogelijk de finish te willen halen."

De Jong kreeg het goede gevoel onlangs weer terug op de buitenbaan van het Italiaanse Collalbo, waar Jumbo-Visma begin december op trainingskamp was. Die periode kwam als geroepen voor de Friezin.

"Door die World Cups ben je veel aan het reizen en heb je weinig tijd om te trainen. In Collalbo kon dat eindelijk weer wel, dus dat was erg fijn. Ik heb een heel goed gevoel overgehouden aan het trainingskamp. Technisch voelt het ook weer als vanouds."

Antoinette de Jong deed het uitstekend op het World Cup-kwalificatietoernooi. (Foto: Pro Shots)

'In Thialf staat dezelfde Antoinette als tijdens kwalificatietoernooi'

De Jong maakt zich sowieso geen zorgen, ook omdat haar seizoensstart gelijkenissen toont met die van vorig jaar. In 2018 stelde ze eveneens teleur op de eerste wereldbekers - ze noemt haar prestaties van 2018 in het Japanse Obihiro en Tomakomai "verschrikkelijk" - maar herstelde ze zich in december al op de World Cup in Heerenveen.

"Ik verwacht eenzelfde scenario, dus ik me maak niet zo druk", aldus De Jong, die in januari piekte door de Europese titel allround te veroveren. "Op de NK staat dezelfde Antoinette als op het kwalificatietoernooi voor de World Cups, dus ik verwacht dat ik er alles uithaal wat erin zit."

Op de NK zijn tickets te verdienen voor de grote toernooien in 2020 (WK en EK afstanden en WK allround/sprint). Bij tegenvallende prestaties zit het seizoen er voor een groot deel op, maar De Jong weet inmiddels hoe ze met die druk om moet gaan.

"Bij het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen was ik daar heel erg mee bezig en voelde ik me ook tijdens de race superzenuwachtig, maar nu niet. Ik weet dat ik in belangrijke wedstrijden goed ben. Hoe dichter bij ze komen, hoe meer mijn lichaam klaar is om goede resultaten neer te zetten."