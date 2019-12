Jac Orie erkent dat de aanhoudende rugproblemen van Sven Kramer reden tot zorg zijn bij Jumbo-Visma. De coach verwacht desondanks dat de 33-jarige Fries dit weekend bij de cruciale NK afstanden, waar tickets voor de grote schaatstoernooien in 2020 op het spel staan, in staat is een topprestatie te leveren.

"Als je zijn rug buiten beschouwing laat, is hij op conditioneel vlak juist hartstikke goed. Wat dat betreft is Sven misschien wel beter dan ooit. Als zijn rug het houdt, rijdt hij gewoon hard in Thialf", zei Orie onlangs bij een persmoment in het Friese Wolvega.

Kramer kampt al jaren met rugproblemen, maar de klachten treden de laatste tijd vaker op en zijn bovendien onvoorspelbaarder geworden. Hij veroverde nog tickets voor de eerste vier wereldbekers, maar na zijn teleurstellende optreden in Minsk liet hij de World Cups in Tomaszów Mazowiecki, Nur-Sultan en Nagano schieten.

Het leek afgelopen zomer juist beter te gaan met de rug van Kramer, maar na een aanrijding met een auto half oktober, waarbij hij een knieblessure opliep, ging het minder met de fysieke gesteldheid van de viervoudig olympisch kampioen.

"We hebben een lange tijd gehad dat de goede periodes langer werden, maar die periodes worden nu steeds korter", merkt Orie. "Vanaf de zomer ging het goed met zijn rug, tot hij van zijn fiets werd gereden. Daarna ging het proces eigenlijk alle kanten op. Het werd instabieler. Er is nu eigenlijk geen peil op te trekken."

Sven Kramer kampt nog altijd met rugproblemen. (Foto: Pro Shots)

'Het baart ons ook zorgen'

De vraag is hoe Kramer er op dit moment voor staat, al maakte hij vorige week vrijdag de nodige indruk door bij een trainingswedstrijd in Heerenveen een officieus Nederlands record neer te zetten op de 3.000 meter (3.37,39).

De negenvoudig olympisch medaillewinnaar, die zich begin deze maand op een trainingskamp van Jumbo-Visma in het Italiaanse Collalbo voorbereidde op de NK, was voor die trainingswedstrijd nog wat onzeker over de staat van zijn rug. Die twijfels worden toen ook gedeeld door de 51-jarige Orie.

"Op het moment gaat het vrij goed, maar zijn rug blijft een heel groot punt van aandacht. Ik wou dat ik er voorspellingen over kon doen, maar dat kan niet. We proberen hem zo goed mogelijk te belasten, maar je moet constant rekening houden met die rug. Het baart ons ook gewoon zorgen."

Orie wil niet denken aan het scenario dat Kramer op de NK door rugproblemen niet naar behoren kan presteren en daardoor tickets voor de grote toernooien (EK en WK afstanden en WK allround) misloopt. "Laten we eerst eens kijken hoe het gaat bij de NK. Zoals hij nu is, gaat hij gewoon starten én rijdt hij ook goed."

Sven Kramer jaagt op tickets voor de grote toernooien. (Foto: Pro Shots)

'Specialisten moeten hem adviseren over operatie'

In de tussentijd kijkt Kramer zelf al verder. Hij denkt serieus na over een operatie aan het einde van het seizoen, al is niet duidelijk of een medische ingreep daadwerkelijk voor verbetering kan zorgen. Orie houdt zich het liefst afzijdig in dat vraagstuk.

"Ik ben een trainer, het zijn de specialisten die hem moeten adviseren over een operatie. Dat is niet mijn plek. Er is maar één die die rug voelt en dat is hijzelf", aldus de coach van Jumbo-Visma, die wel te doen heeft met Kramer.

"Die rugproblemen voel ik natuurlijk niet, maar ik leef als coach wel mee. Ik zie graag dat iedereen de potentie eruit haalt die erin zit. Natuurlijk moet Sven ervoor vechten om positief te blijven, maar het enige wat we kunnen doen is erover praten en kijken naar de toekomst."

Kramer komt op de NK afstanden in actie op de 1.500 meter en de 5 kilometer. Het toernooi wordt van vrijdag tot en met zondag gehouden in Thialf.