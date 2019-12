Sven Kramer werkt met onzekerheid toe naar de NK afstanden van later deze maand in Thialf, waar tickets voor de grote toernooien in 2020 op het spel staan. De schaatser van Jumbo-Visma voelt zich conditioneel top, maar merkt dat zijn slepende rugblessure onvoorspelbaarder dan ooit is.

"Normaal kijk ik altijd hoe ik een wedstrijd kan winnen en hoe ik ga excelleren, maar nu ben ik constant bezig om de boel heel te houden", zei Kramer dinsdag bij een persmoment in Wolvega. "Dat is een heel andere mindset dan ik gewend ben en die vind ik niet echt leuk. Maar ik ben er wel toe gedwongen."

De 33-jarige Fries veroverde in november op het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf weliswaar tickets voor de eerste wereldbekers (1.500 meter en 5 kilometer), maar in Minsk presteerde hij door zijn rugproblemen ondermaats: Kramer kwam niet verder dan de dertiende plek op de 5 kilometer, wat juist zijn favoriete afstand is.

De drievoudig olympisch kampioen op de 5.000 meter besloot zich daarom af te melden voor de daaropvolgende wereldbekers in Tomaszów Mazowiecki, Nur-Sultan en Nagano en deze maand via het trainingskamp van Jumbo-Visma in het Italiaanse Collalbo toe te werken naar de NK afstanden (27 tot en met 29 december).

"Ik sta er nu oké voor, maar het is moeilijk om te zeggen of dat straks ook zo is. Het blijft fragiel. Ik heb het gevoel dat ik conditioneel heel erg sterk ben en kracht genoeg heb, maar het is jammer dat het er niet uitkomt. Dat is niet leuk, zeker als je gewend bent om in de rondte te schaatsen zoals ik al vijftien jaar doe."

Sven Kramer verkeert in onzekerheid door zijn rugblessure. (Foto: Pro Shots)

Geen garanties over effect eventuele operatie

Kramer, die al jaren met rugproblemen kampt, sloot onlangs uit dat hij dit seizoen nog onder het mes gaat om de blessure te verhelpen. De vraag is of die operatie er überhaupt wel gaat komen, want het effect van een medische ingreep is op dit moment niet duidelijk genoeg.

"Als ik wist dat een operatie zou helpen, dan laat ik 'm morgen doen. Maar die garantie gaat niemand je geven, en dat is moeilijk. Het kan ook zijn dat het niet beter of zelfs minder wordt, dus het is een lastige beslissing. Ik voel me verder wel fit. Dus als we het wel in orde kunnen krijgen, denk ik dat ik nog voor heel mooie dingen kan zorgen."

Het is niet voor niets dat Kramer - de fysieke problemen ten spijt - nog altijd de ambitie uitspreekt om in 2022 mee te doen aan de Olympische Spelen in Peking. Dat er bij de buitenwacht twijfels zijn over de duur van zijn carrière, neemt de negenvoudig olympisch medaillewinnaar op de koop toe.

"Vorig jaar werd nog wel meer geroepen dan nu en toen werd ik twee weken later Europees kampioen", refereert Kramer aan zijn tiende Europese titel allround. "Ik heb er zeker geen last van en ik trek me er ook niks van aan. Voorheen was dat misschien anders omdat ik wat jonger was, maar nu kan ik er helemaal niet wakker van liggen."

Sven Kramer twijfelt nog over een operatie aan zijn rug. (Foto: Pro Shots)

'Kan niet meer alles of niets spelen'

Op de NK afstanden van eind deze maand zal Kramer er hoe dan ook moeten staan, want dat toernooi is voor de schaatsers bepalend voor de rest van het seizoen. In Thialf zijn tickets te veroveren voor alle grote toernooien in 2020 (WK en EK afstanden en het WK allround/sprint). Slecht presteren op de NK betekent dat het seizoen er vrijwel volledig op zit.

"Ik heb gelukkig al vijftien jaar ervaring en ik weet dat het erin zit, dus het is niet zo dat ik met knikkende knieën naar een wedstrijd ga", benadrukte Kramer, die in Thialf mee gaat doen aan de 1.500 meter en de 5 kilometer. Hij laat weten dat zijn wedstrijdbenadering vergelijkbaar zal zijn met die op het World Cup-kwalificatietoernooi in november.

"Daar reed ik op safe om dat wereldbekerticket op de 5 kilometer binnen te halen. Dat is niet de manier waarop ik wil schaatsen, het past niet bij mij. Maar ik moet me straks wel plaatsen voor de EK en WK. Waarschijnlijk ga ik er dus weer met die mindset in, meer dan me lief is. Ik kan niet altijd meer alles of niets spelen."

"In het dagelijks leven is het niet zo erg als ik rugklachten heb, maar op het ijs zijn er natuurlijk wel consequenties. Dan word je er wel op afgerekend. Het is spijtig dat er ergens een kink in de kabel zit en dat ik er op dit moment weinig grip op heb, maar ik ga er gewoon het beste van maken."