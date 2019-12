HEMA is de komende vier jaar cosponsor van Team Jumbo-Visma. Het logo van de warenhuisketen prijkt tot en met 2023 op de kleding van de schaats- en wielerploeg, zo maakte het team dinsdag bekend.

"We zijn hier ontzettend blij mee", aldus Jumbo-Visma-directeur Richard Plugge op de site van de ploeg. "Schaatsen en wielrennen zijn vooraanstaande sporten in Nederland. Net als wij is HEMA oer-Hollands, met internationale vertakkingen en zichtbaarheid."

HEMA is na Vifit, Simpel.nl en Bianchi de vierde cosponsor van Jumbo-Visma. "De langlopende contracten van onze andere sponsoren hebben een grote aantrekkingskracht. We zijn een stabiele factor waar een groot en gerenommeerd bedrijf als HEMA zich graag mee identificeert."

Eind december rijden de schaatsers van Jumbo-Visma bij de NK afstanden voor het eerst met het HEMA-logo op hun pakken.

Dinsdag werd ook bekend dat supermarktketen Jumbo de komende drie jaar zeventien HEMA-panden overneemt en deze ombouwt tot supermarkten. In november sloten beide partijen al een samenwerkingsverband. De precieze invulling daarvan wordt in de komende maanden verder uitgewerkt.

Vrijdag wordt in het hoofdkantoor van HEMA de wielerploeg van komend seizoen gepresenteerd. Aanwinst Tom Dumoulin zal dan de grote blikvanger zijn.