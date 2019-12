Kai Verbij is zondag als tweede geëindigd op de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Nagano. De 25-jarige Leiderdorper hoefde alleen Pavel Kulizhnikov voor zich te dulden. Hein Otterspeer pakte het brons.

Kulizhnikov, die dit seizoen nog niet in actie kwam en daardoor als eerste moest rijden, dook met 1.08,45 een honderdste onder het baanrecord, dat op naam stond van Kjeld Nuis. Vervolgens zag hij hoe iedereen zich stukbeet op die tijd.

Verbij en Otterspeer waren de enige andere twee schaatsers die onder de 1.08 bleven op de kilometer. Otterspeer zette in de derde rit 1.08,95 op de klok en zag Verbij zich in de achtste rit tussen hem en Kulizhnikov in rijden (1.08,67).

Lennart Velema eindigde met 1.09,16 als zevende, Dai Dai Ntab stelde teleur met de veertiende plaats in 1.10.19.

Verbij neemt door zijn tweede plek wel de leidende positie in het klassement over van Thomas Krol. De rijder van Jumbo-Visma sloeg net als zijn teamgenonten de wereldbekerwedstrijden in Nagano over.