Sanneke de Neeling heeft zaterdag bij de World Cup schaatsen in Nagano verdienstelijk brons veroverd op de 1.000 meter. Op de tweede 500 meter bij de mannen slaagde Dai Dai Ntab er niet in het podium te halen.

De Neeling noteerde op de 1.000 meter een tijd van 1.14,89 en eindigde daarmee maar nipt achter Miho Takagi. De Japanse was drie duizendsten sneller dan de Nederlandse en stelde de tweede plek veilig.

De 23-jarige De Neeling, de enige Nederlandse die in actie kwam op de 1.000 meter, slaagde er wel in wereldtoppers als Nao Kodaira (1.15,07) en Daria Kachanova (1.15,13) achter zich te laten in Japan.

Voor De Neeling is het de eerste individuele wereldbekermedaille uit haar loopbaan. De schaatsster van RTC Noord/Fryslan eindigde zelfs nooit eerder in de top zes bij een individuele afstand op een World Cup, al pakte ze in haar carrière wel twee keer brons op de teamsprint.

Wereldrecordhouder Brittany Bowe was oppermachtig en won de 1.000 meter in een baanrecord van 1.14,34. De oude toptijd in Nagano stond op naam van Kodaira (1.14,58) en dateerde van december 2017.

Sanneke de Neeling veroverde haar eerste individuele wereldbekermedaille. (Foto: Pro Shots)

Ntab buiten podium op 500 meter

Op de tweede 500 meter bij de mannen eindigde Ntab als vijfde. Hij klokte een tijd van 34,75 en deed het daarmee beter dan vrijdag op de eerste 500 meter - hij werd met een tijd van 35,00 teleurstellend elfde - maar het was niet genoeg voor een plek op het podium.

De Russen kwamen sterk voor de dag, want Viktor Mushtakov won de afstand in een nieuw baanrecord. Met 34,50 brak de regerend wereldkampioen op de 500 meter de toptijd die sinds december 2017 op naam van Tsubasa Hasegawa (34,60) stond.

Ook Mushtakovs landgenoot Pavel Kulizhnikov (tweede in 34,52), die de eerste wereldbekers oversloeg, en de Japanners Yuma Murakami (derde) en Tatsuya Shinhama (vierde) doken onder die tijd van Hasegawa, maar moesten de zege dus aan Mushtakov laten.

Kai Verbij was na Ntab de beste Nederlander in Nagano. Met een tijd van 34,87 bleef de regerend Europees kampioen sprint zijn landgenoot Lennart Velema voor, die 35,07 noteerde.

Anema eindigt als zesde op 3.000 meter

Op de 3.000 meter werd Nederland vertegenwoordigd door Reina Anema, die er niet in slaagde het podium te halen. De Friezin bleef wel onder de 4 minuten en zes seconden (4.05,90) en eindigde daarmee op de zesde plaats.

De zege op de 3.000 meter ging naar de Canadese Ivanie Blondin, die het baanrecord van Martina Sábliková uit november 2016 uit de boeken reed. De Tsjechische dook zelf ook onder haar oude toptijd, maar was ruim een seconde trager en eindigde als tweede, voor de Canadese Isabelle Weidemann.

Op de ploegachtervolging bij de mannen speelde Nederland door het gebrek aan toppers geen rol van betekenis. Jordy van Workum, Beau Snellink en Harm Visser eindigden als zevende en laatste. Het goud ging naar Rusland.

De World Cup in Nagano is de vierde wereldbeker van het seizoen, nadat de schaatsers eerder Minsk, Tomaszów Mazowiecki en Nur-Sultan aandeden. Later op zaterdag staan nog de ploegachtervolging bij de mannen en de 3.000 meter bij de vrouwen op het programma.