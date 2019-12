De Nederlandse teamsprintsters hebben vrijdag in Nagano met een derde zege het eindklassement in de World Cup van het schaatsen op hun naam gezet.

In de laatste wereldbekerrace van het seizoen waren Sanneke de Neeling, Dione Voskamp, Isabelle van Elst en Michelle de Jong in een rechtstreeks duel te sterk voor Rusland. Nederland noteerde een tijd van 1.28,06. Rusland moest ruim een seconde toegeven op de schaatssters: 1.29,11.

Dankzij de derde zege in vier wereldbekerwedstrijden wonnen de Nederlandse schaatssters op overtuigende wijze het eindklassement. Eerder zegevierde Nederland al in Minsk en Nur-Sultan.

Nederland besluit de teamsprint met 468 punten. Rusland eindigt als tweede in het eindklassement met 444 punten. Het brons is voor China met 338 punten.

De Nederlandse mannen wonnen eveneens het eindklassement op de teamsprint. Ronald Mulder, Hein Otterspeer, Lennart Velema en Dai Dai Ntab eindigden in de laatste wereldbekerwedstrijd als vijfde, maar hadden zo'n ruime voorsprong opgebouwd dat ze de eindzege haast niet konden mislopen. Rusland won de race.

Dai Dai Ntab kwam niet verder dan een elfde plaats op de 500 meter. (Bron: Pro Shots)

Ntab stelt teleur op 500 meter

Ntab presteerde teleurstellend op de 500 meter bij de World Cup in Nagano. De 25-jarige sprinter kwam niet verder dan een plaats in het achterveld.

Ntab, die halverwege november nog brons veroverde bij de World Cup in Minsk, klokte een tijd van 35,00, waarmee hij op de elfde plek eindigde. Ook Kai Verbij kon niet imponeren: zijn tijd van 35,21 was goed voor de vijftiende stek.

Lennart Velema was op de negende plek de beste Nederlander. Hij ging rond in 34,99, een persoonlijk record. Voor het eerst in zijn loopbaan dook Velema onder de barrière van 35 seconden.

De zege op de 500 meter ging naar de Japanner Yuma Murakami, die op zijn thuisbaan met 34,58 het baanrecord uit de boeken reed. Daarmee bleef hij zijn landgenoot Tatsuya Shinhama (34,67) nipt voor. De Rus Viktor Mushtakov, die vierde werd, is de nieuwe klassementsleider op de 500 meter.

Nao Kodaira won de 500 meter bij de vrouwen. (Foto: Pro Shots)

Kodaira wint bij vrouwen, bijrol voor Nederlanders

In een zinderende slotrit op de 500 meter bij de vrouwen was Nao Kodaira met 37,50 in een rechtstreeks duel nipt te sterk voor de Russische Angelina Golikova (37,52), die vorige week zegevierde in het Kazachse Nur-Sultan. Vanessa Herzog completeerde het podium met de derde tijd. Olga Fatkulina, tot donderdag de leider in het algemeen klassement op de 500 meter, eindigde als vierde.

De Nederlandse schaatssters vertolkten een bijrol op de 500 meter. Sanneke de Neeling was met de elfde tijd (38,48) de beste Nederlandse. Dione Voskamp (vijftiende) en Michelle de Jong (negentiende) moesten zich tevredenstellen met een plaats in het achterveld. Jutta Leerdam, die voor de 500 meter in Nagano de achtste plaats in het tussenklassement bezette, ontbrak in Japan.

Op de massastart konden de vrouwen zich ook niet onderscheiden. Elisa Dul en Marijke Groenewoud konden geen punt veroveren. De zege ging naar de Canadese Ivanie Blondin.

Vrijdag zijn de eerste World Cup-wedstrijden in Nagano, waar tot en met zondag nog geschaatst wordt.