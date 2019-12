Dai Dai Ntab stelde vrijdag teleur op de 500 meter bij de World Cup schaatsen in Japan. De 25-jarige Amsterdammer kwam in Nagano niet verder dan een plaats in het achterveld.

Ntab, die halverwege november nog brons veroverde bij de World Cup in Minsk, klokte een tijd van 35,00, waarmee hij op een elfde plek eindigde. Ook Kai Verbij kon niet imponeren met 35,21, een tijd die goed was voor de vijftiende stek.

Lennart Velema was de beste Nederlander met een negende plek. Hij ging rond in 34,98, een persoonlijk record. Voor het eerst in zijn loopbaan dook hij onder de barrière van 35 seconden.

De zege op de 500 meter ging naar Japanner Yuma Murakami, die op zijn thuisbaan 34,58 noteerde. Daarmee bleef hij zijn landgenoot Tatsuya Shinhama (34,67) nipt voor. De Rus Viktor Mushtakov, die vierde werd, is de nieuwe klassementsleider op de 500 meter.

Nao Kodaira won de 500 meter bij de vrouwen. (Foto: Pro Shots)

Kodaira wint bij vrouwen, bijrol voor Nederlanders

In een zinderende slotrit op de 500 meter bij de vrouwen was Nao Kodaira met 37,50 in een rechtstreeks duel nipt te sterk voor de Russische Angelina Golikova (37,52), die vorige week zegevierde in het Kazachse Nur-Sultan. Golikova Vanessa Herzog completeerde het podium met de derde tijd. Olga Fatkulina, tot donderdag de leider in het algemeen klassement op de 500 meter, eindigde als vierde.

De Nederlandse schaatssters vertolkten een bijrol op de 500 meter. Sanneke de Neeling was de beste Nederlandse met een elfde tijd (38,48). Dione Voskamp (vijftiende) en Michelle de Jong (negentiende) moesten zich tevredenstellen met een plaats in het achterveld.

Jutta Leerdam, die voor de 500 meter in Nagano de achtste plaats bezette in het tussenklassement, ontbrak in Japan.