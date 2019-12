Ireen Wüst heeft zondag bij de wereldbeker schaatsen in Nur-Sultan net naast haar derde zege op rij op de 1.500 meter gegrepen. De Canadese Ivanie Blondin pakte haar tweede gouden medaille van het weekend in Kazachstan.

Blondin verbeterde in het Alau Ice Palace het acht jaar oude baanrecord van haar landgenote Christine Nesbitt. Met een tijd van 1.55,599 was de allrounder 28 honderdsten sneller dan Wüst (1.55,881).

Het brons ging naar Brittany Bowe, die instortte in de laatste ronde: 1.55,960. De Amerikaanse verwees Antoinette Jong (1.56,238) wel naar de vierde plek. Melissa Wijfje zette de zevende tijd neer (1.56,837) en Reina Anema werd dertiende in 1.58,940.

Wüst won de 1.500 meter bij de eerste twee wereldbekers van dit seizoen in Minsk en Tomaszów Mazowiecki.

Blondin was vrijdag al de beste op de 5.000 meter in in Nur-Sultan. De 29-jarige schaatsster boekte nog niet eerder een wereldbekerzege op de 1.500 meter en is de eerste Canadese met een World Cup-overwinning op de mijl in zeven jaar. Nesbitt won op 2 december 2012 een 1.500 meter in Astana, het huidige Nur-Sultan.

Jorien ter Mors meldde zich zondag uit voorzorg af voor de 1.500 meter in Kazachstan. De olympische kampioene van 2014 op deze afstand is verkouden en wil na een lastige periode weer rust krijgen in haar hoofd. Esmee Visser werd als haar vervanger zevende in de B-groep.