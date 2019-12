De Chinees Zhongyan Ning heeft zondag bij de wereldbeker in Nur-Sultan op de 1.500 meter Patrick Roest, Kjeld Nuis en Thomas Krol verrast. Op de slotdag in Kazachstan was er verder zilver voor Ireen Wüst (1.500 meter) en voor de Nederlandse vrouwen op de ploegenachtervolging.

De pas twintigjarige Ning viel dit seizoen al op met een aantal snelle tijden en de tweede plek op de 1.000 meter bij de World Cup in Minsk. Zondag boekte de Chinees op de 1.500 meter in Kazachstan zijn eerste wereldbekerzege.

Ning snelde in een rechtstreeks duel met wereldrecordhouder Nuis naar een baanrecord van 1.44,918. Roest pakte door een sterke slotronde het zilver (1.45,088), Nuis moest genoegen nemen met brons (1.45,214) en wereldkampioen Krol eindigde als vierde (1.45,500).

Marcel Bosker, die zaterdag nog volledig kapotging op de 10 kilometer, klokte met 1.46,312 de zevende tijd op de 1.500 meter. Wesly Dijs eindigde eerder op de dag als tweede in de B-groep.

Bij de eerste twee wereldbekers van dit seizoen ging de zege op de 1.500 meter naar Nuis (Minsk) en Krol (Tomaszów Mazowiecki). Nuis behoudt de leiding in het World Cup-klassement.

Ivanie Blondin (links) won de 1.500 meter, Brittany Bowe (rechts) werd derde. (Foto: Pro Shots)

Net geen derde zege op rij voor Wüst

Bij de vrouwen verbeterde Blondin in het Alau Ice Palace op de 1.500 meter het acht jaar oude baanrecord van haar landgenote Christine Nesbitt. Met een tijd van 1.55,599 was de Canadese 28 honderdsten sneller dan Wüst (1.55,881).

Het brons ging naar Brittany Bowe, die instortte in de laatste ronde: 1.55,960. De Amerikaanse verwees Antoinette Jong (1.56,238) wel naar de vierde plek. Melissa Wijfje zette de zevende tijd neer (1.56,837) en Reina Anema werd dertiende in 1.58,940.

Wüst won de 1.500 meter bij de eerste twee wereldbekers van dit seizoen in Minsk en Tomaszów Mazowiecki.

Blondin was vrijdag al de beste op de 5.000 meter in in Nur-Sultan. De 29-jarige schaatsster boekte nog niet eerder een wereldbekerzege op de 1.500 meter en is de eerste Canadese in zeven jaar met een World Cup-overwinning op de mijl. Nesbitt won op 2 december 2012 een 1.500 meter in Astana, het huidige Nur-Sultan.

Jorien ter Mors meldde zich zondag uit voorzorg af voor de 1.500 meter in Kazachstan. De olympisch kampioene van 2014 op deze afstand is verkouden en wil na een lastige periode weer rust krijgen in haar hoofd. Esmee Visser werd als haar vervanger zevende in de B-groep.

Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Melissa Wijfje balen van de nipte nederlaag tegen Canada op de ploegenachtervolging. (Foto: Pro Shots)

Canada verslaat Nederlandse vrouwen

Blondin pakte amper een uur na haar zege op de 1.500 meter ook goud met het Canadese team op de ploegenachtervolging. Het Nederlandse trio Wüst, De Jong en Wijfje beet zich in de laatste rit stuk op de tijd van Canada: 3.00,246 om 3.00,350

Rusland schaatste op gepaste afstand naar brons (3.04,330). Olympisch kampioen Japan was met een B-team in Nur-Sultan - de toppers bereiden zich in eigen land voor op de trials van eind december - en werd slechts achtste.

De Russische vrouwen wonnen vorige maand in Tomaszów Mazowiecki de eerste ploegenachtervolging van dit seizoen, voor Nederland en Canada.

De Nederlandse mannen eindigden met een gelegenheidstrio slechts als zesde. Patrick Roest - die de vermoeide Marcel Bosker verving - reed met de jongelingen Chris Huizinga (22) en Tjerk de Boer (20) een moeizame race. Vooral debutant De Boer had het heel zwaar.

Nederland gaf met een tijd van 3.50,937 bijna vijf seconden toe op winnaar Italië. Canada (zilver) en Rusland (brons) stonden ook op het podium. De Nederlandse mannen blijven door de zege in Tomaszów Mazowiecki - toen Roest, Bosker en Douwe de Vries reden - wel tweede in de wereldbekerstand.