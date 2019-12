Jorien ter Mors zal zondag niet in actie komen op de 1.500 meter bij de wereldbeker in Nur-Sultan. De 29-jarige schaatsster beleeft een lastige periode, waarin ze niet in de buurt van podiumplaatsen komt.

"Ik zal vandaag uit voorzorg niet racen", schrijft Ter Mors op Twitter. "Ik hoop te voorkomen dat mijn verkoudheid uitmondt in ziekte. Ik probeerde het te onderdrukken, maar zonder succes."

"Er gebeurt veel in mijn hoofd", vervolgt de olympisch kampioene op de 1.000 meter. "Het is zaak om alles op orde te krijgen en weer rust te kunnen vinden."

Ter Mors kent een bewogen jaar. Ze miste het hele vorige seizoen door een knieoperatie en ook in haar privéleven waren er grote veranderingen. "Ik heb veel meegemaakt in het afgelopen jaar en dat blijft af en toe wel terugkomen", zei ze zaterdag tegen de NOS.

De voormalig shorttrackster begon nog wel uitstekend aan het seizoen met zeges op de 500, 1.000 en 1.500 meter bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker.

Bij de eerste World Cup in Minsk pakte Ter Mors nog zilver op de 1.000 meter, maar een week later bleef ze in Tomaszów Mazowiecki ver verwijderd van het podium. Dit weekend eindigde ze in Kazachstan als achtste op de 1.000 meter en als veertiende op de 500 meter.