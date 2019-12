Suzanne Schulting heeft zondag op fraaie wijze het goud gewonnen op de 1.000 meter bij de wereldbeker shorttrack in Sjanghai. Yara van Kerkhof eindigde als tweede op de 500 meter.

Schulting bleef op haar favoriete afstand de Zuid-Koreaanse Seo Whi-min en de Canadese Kim Boutin voor.

De regerend olympisch kampioene op de 1.000 meter reed een zeer knappe finale in China. Aan het einde van de voorlaatste ronde ging ze bijna onderuit, maar ze hield net haar balans. Vervolgens wurmde ze zich in de laatste meters fraai langs koploper Seo.

Eerder dit seizoen won Schulting op de kilometer al het goud bij de wereldbeker in Salt Lake City en pakte ze zilver in het Japanse Nagoya. Bij de wereldbeker in Montreal stond ze door een penalty niet op het podium.

Door haar zege in Sjanghai gaat Schulting aan de leiding in het klassement. Er zijn deze winter nog twee wereldbekerweekenden, in februari in Dresden en Dordrecht.

Voor de gebruikers van de app: tik hier om de fraaie inhaalactie van Schulting te bekijken

Zilver voor Van Kerkhof en relay

Van Kerkhof stond op het podium van de 500 meter naast de Chinese winnares Kexin Fan en Chunyu Qu. In Sjanghai werden er twee 500 meters verreden. Zaterdag werd Schulting tweede en eindigde Van Kerkhof als vijfde laatste in de finale.

Schulting en Van Kerkhof veroverden zondag samen met Lara van Ruijven en Rianne de Vries zilver op de relay. Het Nederlandse kwartet kwam 0,35 seconden na winnaar Canada over de streep. Het brons ging naar de Verenigde Staten.

Breeuwsma net naast podium op 1.000 meter

Bij de mannen was Daan Breeuwsma zondag de enige Nederlander in een individuele A-finale. De ervaren Fries eindigde als vierde op de 1.000 meter. Hij kwam 35 duizendsten tekort voor het podium. De winst ging naar de Chinees Han Tianyu.

Op de 500 meter greep Itzhak de Laat in de halve finales net naast een plek in de A-finale. De Nederlander won wel de B-finale en eindigde als vijfde.

In de afsluitende relay reden Breeuwsma, De Laat, Dylan Hoogerwerf en Melle van 't Wout naar de vierde en laatste plek, achter Rusland, Hongarije en Zuid-Korea.