Thomas Krol draagt zijn zege op de 1.000 meter bij de World Cup in Nur-Sultan op aan zijn onlangs overleden opa. Volgens de schaatser van Jumbo-Visma was zijn grootvader een van zijn grootste fans.

"Elke tijd die ik reed, stuurde ik naar hem op. Die werd dan in een database gezet. Hij was een enorme schaatsfan", vertelde de 27-jarige Krol zaterdag bij de NOS.

"Hij keek vanaf zijn ziektebed nog de vorige World Cup in Polen. Ik had gehoopt dat hij het weekend nog zou overleven, zodat ik nog naar hem toe kon, maar dat is helaas niet gelukt."

Krol kwam in het Kazachse Alau Ice Palace tot 1.08,42 en verbrak daarmee het zes jaar oude baanrecord van Shani Davis. "Ik heb overwogen naar huis te gaan maar wilde mijn opa graag eren met deze prestatie. Ik weet zeker dat hij dat ook had gewild, dus deze is voor hem."

'Heb de smaak te pakken'

Het was al de tweede zege van het seizoen van Krol op de 1.000 meter, die net als eerder in Minsk ploeggenoot Kjeld Nuis voorbleef. "Ik weet dat als ik doe wat ik kan, ik van iedereen kan winnen. Ik moet gewoon zorgen dat ik altijd laat zien wat ik kan."

De doorbraak van Krol bleef lang uit, maar sinds hij eind vorig jaar in Heerenveen zijn eerste World Cup won, is het zelfvertrouwen van de geboren Deventenaar flink gegroeid.

"Ik heb de smaak te pakken sinds vorig jaar. Dit jaar heb ik er weer een stapje bij gedaan. Ik heb meer zelfvertrouwen. Het geloof om te winnen ontbrak nog weleens, maar vorig jaar heb ik gezien dat ik kon winnen en sindsdien is mijn vertrouwen enorm gegroeid."