Thomas Krol heeft zaterdag bij de wereldbeker in Nur-Sultan overtuigend de 1.000 meter op zijn naam geschreven. Kjeld Nuis en Kai Verbij zorgden voor een volledig Nederlands podium in de hoofdstad van Kazachstan. Op de 10 kilometer ging de overwinning naar Patrick Roest.

Krol reed op de 1.000 meter naar een tijd van 1.08,42 en verbrak daarmee het baanrecord dat sinds november 2013 op naam stond van Shani Davis. De Amerikaan noteerde zes jaar geleden een tijd van 1.08,66 in het Alau Ice Palace.

Kjeld Nuis was in de slotrit iets trager dan teamgenoot Krol (1.08,53) en moest zich met de tweede plek tevredenstellen. Het podium werd gecompleteerd door Kai Verbij, die met een tijd van 1.08,81 de Belg Mathias Vosté achter zich hield.

Voor de 27-jarige Krol is het zijn tweede wereldbekerzege dit seizoen op de 1.000 meter, want de schaatser van Jumbo-Visma won de afstand ook al in het Wit-Russische Minsk. De 1.000 meter stond twee weken geleden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki niet op het programma.

Dai Dai Ntab slaagde er niet in een gooi naar het podium te doen. De Amsterdammer kwam niet onder de minuut en negen seconden (1.09,34) over de streep en eindigde als negende.

Thomas Krol was weer de sterkste op de 1.000 meter. (Foto: Pro Shots)

Roest overtuigend naar goud op 10 kilometer

Op de 10 kilometer maakte Roest het verschil. De zaterdag 24 jaar geworden schaatser van Jumbo-Visma reed ondanks een wisselvallige race als enige onder de dertien minuten en won voor het eerst in zijn loopbaan een wereldbekerwedstrijd op de langste afstand.

Roest hield de Rus Danila Semerikov (13.02,43) en de Canadees Graeme Fish (13.04,25) achter zich. Jorrit Bergsma zat zeven seconden van het podium af in Nur-Sultan en eindigde als vijfde, achter de Rus Alexander Rumyantsev. Regerend olympisch kampioen Ted-Jan Bloemen klokte met 13.13,01 de zevende tijd.

Voor Marcel Bosker verliep de 10 kilometer desastreus. De Nederlander, die in de slotrit in actie kwam tegen de Rus Denis Yuskov, leek volledig op te zijn tijdens de race en was liefst 50 seconden trager dan winnaar Roest.

Het was de eerste en enige keer dit wereldbekerseizoen dat de 10.000 meter werd verreden. Het nummer stond in Minsk en Tomaszów Mazowiecki niet op het programma.

Patrick Roest won de 10 kilometer in Kazachstan. (Foto: Pro Shots)

Nederlandse vrouwen buiten top tien op 500 meter

Op de 500 meter bij de vrouwen reed Angelina Golikova in een fraaie tijd van 37,58 naar het goud. Daarmee was de Russin slechts een honderdste sneller dan haar landgenote Daria Kachanova. Nao Kodaira moest zich in het vrijwel lege Alau Ice Palace met de derde plek (37,72) tevredenstellen.

Olga Fatkulina, die in november bij de eerste wereldbeker van het seizoen in Minsk de 500 meter won, eindigde als vierde in een tijd van 37,74. Door de zege van Golikova is er nu op elke World Cup een andere winnares op de 500 meter, want Kodaira zegevierde eind november in Tomaszów Mazowiecki.

De Nederlandse schaatssters slaagden er niet in de top tien te halen. Jutta Leerdam was met de elfde plek en een tijd van 38,42 de beste Nederlandse, gevolgd door Jorien ter Mors (veertiende), Sanneke de Neeling (vijftiende) en Michelle de Jong (negentiende).

De World Cup in Nur-Sultan (het oude Astana) is de derde wereldbeker van het seizoen. Hierna volgen nog wedstrijden in Nagano (13-15 december) en Calgary (begin februari), waarna in maart de finale van de World Cup op het programma staat in Heerenveen.

Jorien ter Mors eindigde de 500 meter als veertiende. (Foto: Pro Shots)