Suzanne Schulting heeft zaterdag bij de wereldbeker shorttrack in Sjanghai zilver veroverd op de 500 meter. Nederland pakte wel het goud op de gemengde aflossing.

Schulting kwam nipt als tweede over de finish achter de Canadese Kim Boutin. Yara van Kerkhof eindigde de 500 meter als laatste. Ze moest de Chinese Kexin Fan en de Italiaanse nummer drie Martina Valcepina voor zich dulden.

Bij de vorige drie wereldbekers in Salt Lake City, Montreal en Nagoya maakte Boutin ook al indruk op de 500 meter. De 24-jarige shorttrackster boekte in Sjanghai haar vierde wereldbekerzege van het seizoen op de kortste afstand.

Schulting veroverde vorige week in Nagoya nog goud op de 1.500 meter, maar die afstand liet ze in Sjanghai schieten. Nederland was in de A-finale van de 1.500 meter vertegenwoordigd door Rianne de Vries en zij eindigde als zesde.

Op de mixed relay was er wel succes voor Schulting, die met Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Lara van Ruijven goud veroverde. Het Nederlandse viertal finishte net iets eerder dan het Russische team. Canada en de VS konden door een val niet meedoen om de zege.

De wereldbeker shorttrack in Sjanghai wordt zondag afgesloten. In 2020 staan er nog World Cups in Dresden en Dordrecht op het programma.