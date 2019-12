Esmee Visser merkt tijdens de wereldbeker in Nur-Sultan dat ze het vertrouwen in zichzelf nog altijd kwijt is. De 23-jarige schaatsster van TalentNED moest in de Kazachse hoofdstad genoegen nemen met de vierde plaats op de 5.000 meter.

"Het was een beetje laf. Ik heb niet laten zien wat ik echt kan", baalde Visser na afloop van haar race bij de NOS. "Ik weet dat ik er niet uit heb gehaald wat erin zit. Dan is het zuur dat je vierde wordt."

Visser reed in Nur-Sultan een tijd van 6.56,34 en kwam daarmee een halve seconde tekort voor het brons, dat naar de Canadese Isabelle Weidemann ging. De Nederlandse gaf bijna anderhalve seconde toe op winnares Ivanie Blondin, eveneens afkomstig uit Canada.

"Ik moet weer zoals de afgelopen jaren een 5 kilometer rijden", realiseerde ze zich. "Nu ben ik te veel aan het nadenken over wat er komen gaat en of het te hard of te zacht gaat, maar ik moet gewoon gaan schaatsen."

Esmee Visser gaf bijna anderhalve seconde toe op winnares Ivanie Blondin. (Foto: Pro Shots)

'In Minsk was ik helemaal kapot'

De regerend olympisch kampioene op de 5.000 meter kent tot dusver een teleurstellend seizoen. Bij de wereldbekers in Minsk en het Poolse Tomaszów Mazowiecki kwam ze op de 3.000 meter niet verder dan een negende en vijfde plek. Ze beseft dat haar tegenvallende prestaties te wijten zijn aan een gebrek aan vertrouwen.

"Ik heb het hele seizoen al een beetje dat ik aan mezelf twijfel", erkende ze. "De eerste 5 kilometer in Inzell, een trainingswedstrijdje aan het begin van het seizoen, duurde zo lang, alsof ik een 10 kilometer aan het rijden was. Daar heb ik niet heel veel vertrouwen uitgehaald en dat heb ik meegenomen."

"In Minsk was ik helemaal kapot. Daarvan ben ik nog steeds aan het herstellen en dat duurt zo lang. Het vertrouwen komt langzaam terug, want met een team trainen gaat hartstikke goed. Maar als ik alleen moet rijden, ga ik aan mezelf twijfelen."

Visser sloeg uitnodiging Wüst voor trainingskamp af

Schaatstoppers als Ireen Wüst, Patrick Roest en Kjeld Nuis slaan de wereldbeker in Kazachstan over en kiezen voor een trainingskamp in Collalbo. Visser was door haar ploeggenote Wüst ook gevraagd om mee te gaan naar Italië, maar besloot die uitnodiging af te slaan.

"Achteraf had ik dat misschien beter kunnen doen, maar dat is iets wat ik moet leren", aldus de rijdster uit Beinsdorp. "Ik dacht dat het beter was om ijsgevoel te blijven houden en een goede week met mijn team mee te draaien, maar ons team was wat uitgedund en hierdoor hebben we de omvang en intensiteit iets terug moeten schroeven."

De afgelopen twee seizoenen presteerde Visser juist uitstekend. Naast haar olympische titel pakte ze zilver op de 5.000 meter bij de WK afstanden en won ze meerdere wereldbekerwedstrijden. Ook werd ze Europees kampioene op de 3 kilometer.

"Ik wil heel graag het gevoel van vorig jaar weer terug, hoe ik heel ontspannen mijn rondjes reed. Het is iets te statisch geworden, dus ik moet die schwung terugkrijgen. Het is me de afgelopen twee seizoenen voor de wind gegaan en ik moet hier mee leren omgaan, want dit heb ik nog nooit gehad", besloot ze.