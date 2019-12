Ireen Wüst is vrijdag op de 1.000 meter bij de wereldbeker in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan met een vijfde plek als beste Nederlandse geëindigd. De zege ging naar de Amerikaanse Brittany Bowe.

Bowe maakt haar favorietenrol waar in het Alau Ice Palace in Nur-Sultan, het vroegere Astana. De wereldkampioene op de 1.000 meter was duidelijk de sterkste met een tijd van 1.14,280.

De Russische Daria Kachanova eindigde in 1.14,753 als tweede, terwijl haar landgenote Olga Fatkulina brons veroverde in 1.15,093. De Japanse Nao Kodaira (1.15,232) viel net buiten het podium.

Wüst voerde een Nederlandse pelotonnetje aan door 1.15,362 te noteren. Jutta Leerdam werd zesde in 1.15,585, Letitia de Jong zevende in 1.15,611 en Jorien ter Mors achtste in 1.15,643. Sanneke de Neeling (1.16,317) was de vijfde Nederlandse op plek tien.

Olympisch kampioene Ter Mors, die nog steeds last heeft van haar geopereerde knie, pakte drie weken geleden in Minsk nog zilver bij de eerste 1.000 meter van dit seizoen in wereldbekerverband. Ook toen ging de zege naar Bowe, die na vrijdag op 25 World Cup-zeges staat.

Later op vrijdag staan ook nog de 500 meter voor mannen, de 5.000 meter voor vrouwen en de teamsprint voor mannen en vrouwen op het programma.